Býk

Předvečer prvního máje je jako stvořený pro romantiku ve dvou. Pokud máte neshody s partnerem a chcete odehnat stereotyp, máte skvělou příležitost. Nezapomínejte na to, že láska prochází žaludkem. Neškodila by ani kapka dobrého vína. Pak to bude dokonalé.