Najít v Česku práci v seniorském a předdůchodovém věku? Jen těžko. Podle Lucie Vidovićové z Ústavu populačních studií se s diskriminací na základě věku setkal každý třetí. A to buď kvůli přílišnému mládí, anebo naopak kvůli stáří. Situace je vážná a například podle lidovce Víta Kaňkovského se u něj v ordinaci stává, že se chtějí lidé „odklidit“ do předčasného důchodu nebo se ptají na důchod invalidní. Na trhu práce Blesk Zprávy objevily nabídky pro seniory - převážně se jedná ale o pozice prodavač, kurýr či třeba pomocné práce v kuchyni.

S věkovou diskriminací se podle průzkumu někdy setkal každý třetí uchazeč o práci. „Minimálně nás to může potkat dvakrát. A to když máme nižší nebo vyšší věk. Nejméně jsme tomu vystavování v období mezi 30-50 lety - pokud nejsme ženy, tam se to ještě mění,“ uvedla Vidovićová z Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně na debatě Stříbrná ekonomika.

13. důchod pro Čechy? Maláčová i expert z ODS jsou proti. Babiš: „Přidáváme dramaticky“

Přijde-li tak člověk ve svých 50 letech o zaměstnání, ocitá se v problémové situaci. „Když se podíváme na čísla, tak když je uchazeči 55 let, má největší šanci se někam dostat do třech měsíců. Pak už je to více než obtížné a po roce už je šance mizivá,“ připojila Eva Machourková z Úřadu práce.

Roste nám průměrný věk. Práci ale senior shání s obtíží (ilustrační foto.) | Profimedia

Problémy: Zdraví, rekvalifikace i plat

Blesk Zprávy zjišťovaly, jaké nabídky práce pro seniory a lidi v předdůchodovém věku jsou k dispozici. Nejčastěji se jedná o kurýrní služby, pomocné práce v gastronomii a nabídka na práci prodavače/prodavačky.

I taková práce ale může být pro řadu lidí problémem - a to kvůli zdravotnímu stavu. „Pokud dojde ke snížení pracovní schopnosti, tak je to potíž. Lidé jsou pak ve složité situaci, především osoby s kombinovaným postižením. Například, že mají neurologické příznaky, k tomu bolesti zad a ještě třeba artrózu,“ konstatoval na debatě Stříbrá ekonomika politik a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Zaměstnavatel pak musí zvážit, jakou práci vlastně může uchazeči svěřit - například jestli jej může nechat tahat těžké věci či jestli může uchazeč dlouho sedět. Právě Kaňkovský se snaží více do podvědomí veřejnosti dostat problematiku zaměstnávání starších osob. „Populace stárne. Musíme zaměstnavatelům pomoci i legislativním podhoubím, aby mohli dávat více zkrácených úvazků apod.,“ zmínil na debatě.

Kaňkovský přiblížil, že se v ordinaci často setkává se staršími pacienty, kteří trpí zdravotními obtížemi a svou nezaměstnanost se snaží vyřešit předčasným odchodem do důchodu nebo dosažením na invalidní důchod. „Je potřeba říci, že to, že má někdo zdravotní indispozici, ještě neznamená, že dostane invalidní důchod,“ dodal.

„Zvedněte zadky!“ radí důchodcům školák Jaromír (99). 14 dní jezdil po Íránu

Zaměstnavatele pak při výběrovém řizení ovlivňuje i plat. „Traduje se mezi nimi, že člověk má nárok na vyšší mzdu a navíc se zaměstnavatelé bojí, že když nebude starší zaměstnanec stíhat, je problém se s ním rozloučit,“ kkonstatoval dále Kaňkovský.

Podle dat z Českého statistického úřadu je v současnosti zaměstnáno více jak 460 tisíc lidí, kterým je nad 60 let. Řada z nich pak podle expertů musela projít rekvalifikací, se kterou ale v Česku máme malé zkušenosti.

„Spoustu firem neumí plánovat druhou nebo třetí kariéru zaměstnanců. Musíme se s tím popasovat,“ zmínil Pavel Štern ze společnosti Byznys pro společnost. Firmy by ve zkratce měly být připraveny nabídout i jiný druh práce a také kurzy, které k tomu zaměstnance dovedou. Hodně práce je v tomto ohledu s moderními technologiemi, které starší generace nemusí stíhat.

Znojmo posílá seniory na přechod

Starší člověk pak podle Machourkové z Úřadu práce rychle ztrácí motivaci v případě, že přijde o práci. „Ta ztráta na ně doléhá, mění se jejich sociální postavení i psychické rozpoložení. Je velice obtížné takové osoby vrátit zpátky do oběhu. Nyní máme 1735 uchazečů nad 60 let,“ dodala.

Práce je přitom sbližuje s kolektivem, nutí je do fyzické aktivity a procvičuje mozek. Senior tak podle expertů zůstává déle samostatným a může vést kvalitní život i poté, co mu občanka napovídá, aby už byl v důchodu.

Některé obce už pro seniory práci mají, i když jen formou výpomoci. „Z kapacitních důvodů se nám nedaří posílit hlídkování u škol a školek. Senioři nám tak pomohou zvýšit bezpečnost nejmenších dětí při přecházení, a zároveň tím strážníkům uvolní ruce, aby se mohli věnovat jiným přechodům či bezpečnosti nejen v blízkosti škol,“ uvedl Ivan Budín, ředitel Městské policie Znojmo.

Senioři proto od poloviny letošního ledna chodí na vybrané přechody. „Chtěl bych poděkovat všem seniorům, kteří se do projektu přihlásili a zapojili se. Je to zodpovědná funkce, stát každý den ráno u přechodů a pomáhat dětem s bezpečným přejitím,“ zmínil pro Blesk starosta Jan Grois. Hlídat přechod budou senioři do června.