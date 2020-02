Jaromír Lisý nedávno oslavil 99 narozeniny. Neslaví ale doma u televize, jak se svěřil Blesk Zprávám. I na prahu stovky začal docházet do Centra celoživotního vzdělávání. Směje se, že kolem něj jsou samé mladší spolužačky, i když dvanácti z nich je více jak 90 let. Jaroslav celý život sportoval, lezl po skalách a ještě loni byl na dovolené v Íránu. Přijde mu, že hodně jeho vrstevníků zbytečně „sedí na zadku“ a žije v bublině vzpomínek, což je podle něj špatně. Problémem ale je, že řada měst a obcí nemá pro seniory vhodné programy a akce. Chybí i terénní služby či bezbariérové prostory.

„Studuji tu od podzimu. Jsem nováček a přitom stařešina,“ žertuje Jaromír, který 3. února oslavil 99 narozeniny. Jaromír se loni přihlásil do Centra celoživotního vzdělávání, kde začal studovat hudbu.„Prahnul jsem k ní odjakživa. Hrál jsem slušně na housle, ale ty prsty už nejsou tak ohebné. Dávám tak teď přednost teorii,“ dodal.

„Zvedněte zadky,“ vzkazuje Jaromír

Jaromír se stáří nebojí a dle jeho slov si jen tak nedá pokoj. Ještě v loni navštívil se svou třetí ženou Írán. „Život si užívám naplno. Byl jsem tam 14 dní,“ řekl Blesk Zprávám.

Centrum, kam chodí mimo jiné 13 seniorů nad 90 let, Jaromíra oslovilo poté, co zde byl něco vyřizovat. „Viděl jsem spoustu lidí s kávou na stolu, přednášející a světelné obrazy. To mě oslovilo. Říkal jsem si – no vida, když je člověk senior, nemusí jen nosit bačkory a koukat na televizi,“ dodal.

Na to konto svým vrstevníkům posílá vzkaz. „Přijde mi, že spoustu starých lidí žije v bublině a jsou omezení tím, co vlečou za sebou. Já se toho chci zbavit. Čo bolo, to bolo. Vzkázal bych jim, aby zvedli zadek a šli ven. Aby šli do přírody, kde je budou napadat nové myšlenky,“ zmínil.

Jaromír se také svěřil, že umí deset jazyků včetně arabštiny. „Ale některými se jen domluvím. Jiné zase mohu sám učit,“ doplnil s úsměvem. V Asii pak podle svých slov žil dva roky a také patřil k členům horolozeckého týmu - zdolal tak nejednu horu třeba v Sýrii.

Centrum je jednou z možností pro seniory, aby žili aktivní a plný život. Nabízí 12 oborových předmětů a dalších 30 doprovodných aktivit, jako je malování, svičení a učení jazyků. Vedle nich v Praze funguje také organizace Život 90, která se kromě aktivit pro seniory zabývá také zlepšováním situace ve městěch a obcích.

Na stáří nejsme připraveni

V roce 2017 činil průměrný věk Čecha 42 let, což je o dva roky více než tomu bylo před deseti lety. „Společnost stárne a je nezbytné přistoupit k plánování úprav městského prostoru,“ řekl již dříve v rozhovoru pro Blesk Zprávy Jiří Hrabě, ředitel seniorského centra Elpida.

Podle něj je zapotřebí přebudovat systém MHD, zavést nízkopodlažní vozy a vytvořit více podobných center, kam mohou chodit senioři nejen samotní, ale také se svými vnoučaty. Pohyb, psychická pohoda a trénování paměti totiž podle expertů udrží seniora déle samostatného, tedy bez potřeby sociální pracovnice či jiného pomocníka. Tím by se značně ulevilo i státní kase.

Seniorských center je ale jako šafránu a většinou se nachází spíše na okrajích měst. Stavba komunitních míst a pečovatelských domů je totiž vázána na pravidla – třeba na zákazu stavět v místech, kde mohou hrozit záplavy. „Musíme plnit hlukové normy, a pak přijde památkář, který nám to zakáže nebo něco nedovolí. Ve výsledku tak musíme stavět nebo rekonstruovat na okrajích,“ uvedl loni v září na půdě Senátu jeden z diskutujících, když se tato problematika řešila.

Udržet otěže stárnoucí populace by mohly pomoci i dotace na stavby takovýchto center a také na výstavbu malometrážních a cenově dostupných bytů pro seniory.

Prozatím by ale měli senioři podle expertů, ale i podle Jaromír, co nejvíce chodit ven, snažit se udržovat kontakt s lidmi a trénovat paměť. „Já ji třeba trénuji tím, že sleduju a hraju AZ Kvíz. Ještě tam ale pojedu, protože na poslední otázku ve čtvrtém kolem jsem neodpověděl a nemám tričko za účast v pěti kolech,“ dodal s žertem Jaromír.