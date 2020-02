Na 200 lidí v neděli přišlo na poslední rozloučení s významným filozofem a ekologem Erazimem Kohákem do kostela svatého Klimenta v Praze. Dorazili například bývalý premiér Vladimír Špidla, mezi jehož neformální poradce Kohák patřil, dále exministr Jiří Dienstbier, místopředseda ČSSD Michal Šmarda, bývalý ministr zahraničí Jan Kavan nebo ekolog Jan Rovenský. Kohák, který téměř polovinu života strávil v emigraci, vyučoval na univerzitách v Česku i zahraničí a získal řadu ocenění. Zemřel v sobotu 8. února ve věku 86 let.

V první části obřadu vystoupili s proslovem ředitel Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Čapek nebo teolog a emeritní profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Karel Skalický. Promluvila také jedna ze tří Kohákových dcer či socioložka Jiřina Šiklová. Rozloučení dále neslo obvyklé prvky protestantské bohoslužby. Vedl ji emeritní farář farního sboru Českobratrské církve evangelické Blahoslav Hájek.

„Měl vždy nedůvěru vůči takové filozofii, která by se omezila na akademickou sféru. Byl veřejným aktérem, nepřehlédnutelnou postavou ekologického hnutí, přesvědčeným sociálním demokratem, kritikem spotřební společnosti,“ vzpomínal Čapek. Vyjmenoval také tři rysy, které pro Koháka byly charakteristické a projevily se i v jeho filozofické práci: schopnost zastávat zřetelné a často kritické postoje, vytrvalost a pozitivní postoj k životu a k lidem.

Kohák se narodil 21. května 1933 v Praze. V roce 1948 uprchl ve svých 14 letech s rodiči do Německa a poté do USA. Pracoval tam v dělnických profesích a zároveň studoval na Colgateově univerzitě.

V roce 1954 získal stipendium a mohl pokračovat ve studiu na Yaleově univerzitě. V roce 1958 na ní získal doktorát. V roce 1960 nastoupil jako asistent na katedře filozofie Bostonské univerzity, kde byl následně jmenován docentem a profesorem.

Ekolog, který kontroloval ČT

Do Česka se Kohák vrátil po roce 1989 a měl zásadní podíl na opětném etablování české filozofie, snažil se také probouzet ekologické povědomí. Od roku 1990 do roku 1995 střídavě přednášel na univerzitě v Bostonu a na Univerzitě Karlově. V roce 1995 se vrátil do ČR natrvalo. Veřejnosti byl Kohák známý i jako bývalý člen Rady České televize nebo jako sympatizant ekologických hnutí. Neúspěšně kandidoval i do Senátu za ČSSD.

Vydal rovněž mnoho knih v angličtině i češtině, mimo jiné Jan Patočka: Filozofický životopis, Průvodce po demokracii, Poutník po hvězdách, Člověk, dobro a zlo, Zelená svatozář, Hesla mladých svišťů či Svoboda, svědomí, soužití.

Kohák dostal řadu ocenění. V roce 1996 obdržel Cenu Josefa Vavrouška, o dva roky později mu prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy, v roce 2009 dostal čestnou medaili Akademie věd za zásluhy o vědu a lidstvo.

V září 2012 byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu, o rok později převzal z rukou tehdejšího premiéra Jiřího Rusnoka čestnou plaketu předsedy vlády za celoživotní dílo a přínos pro společnost a v říjnu 2013 ho prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.