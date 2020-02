Teplá zima vyhnala Čechy na lyže za hranice. Útokem berou Alpy, hlásí cestovky

Tuzemské cestovní kanceláře evidují v letošním roce v meziročním srovnání až dvojciferné nárůsty poptávky o lyžařské zájezdy v Alpách. Zvýšený zájem je podle oslovených CK možno přičítat jak horším podmínkám na českých horách, tak také větší chuti Čechů utrácet. Rostoucí prodeje sledují totiž i u dalších typů zájezdů. S CK lidé na lyže vyrážejí nejčastěji do Itálie a Rakouska. Láká je ale i Slovensko či Francie. Kromě sjezdového lyžování a snowboardingu Češi častěji jezdí do Alp také za skialpinismem.

CK Čedok podle její mluvčí Evy Němečkové zaznamenala 17procentní nárůst prodejů lyžařských zájezdů. Lidé si nejvíce vybírají pobyty v rakouských hotelech a penzionech. „Rakousko láká především cenami srovnatelnými s českými horami a blízkou dojezdovou vzdáleností,“ dodala Němečková.

Zimní dovolené na horách nabízí díky spojení s Nev-Dama i CK Fischer. Ve srovnání s loňským rokem zaznamenala zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o lyžování v Alpách. „Nejvíc našich klientů volí italské Alpy a střediska Val di Fiemme, Tonalle, Bormio nebo Santa Caterina. Největší zájem je tradičně o termíny jarních prázdnin, zároveň ale pokračuje trend, kdy Češi vyráží lyžovat do Alp i víckrát za sezonu na dobu kratší než týden,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Na kratší dobu podle něj Češi jezdí lyžovat do Rakouska.

Vyšší poptávku po lyžařských zájezdech hlásí i cestovní agentura Invia. Lidé si podle ní vybírají většinou čtyř až pětidenní zájezdy, letos zaznamenali 18procentní nárůst u osmidenních zájezdů. „U lyžařských zájezdů tvoří 40 procent klientů rodiny s dětmi, 34 procent páry,“ doplnila.

Nárůst zájmu o skialpy

CK Alpina, která se zaměřuje na aktivní dovolenou, zaznamenala výrazný růst zájmu o skialpinismus. „Je to velký boom. V minulých letech s námi jezdili spíše zkušenější skialpinisté například na Balkán. Nyní s námi do Alp jezdí i úplní začátečníci, kteří to chtějí zkusit,“ uvedl jednatel CK Aleš Paděra.

Netradiční lyžování na příští sezonu nově nabízí Čedok, a to do Turecka na úpatí nejvyšší sopky Kappadokie Erciyes téměř 4 000 metrů nad mořem.

V současné době jsou podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota zatím nejlepší podmínky této zimy na českých horách. Letos podle něj dochází k posunu zákazníků z níže položených středisek do těch výše položených. „Uprostřed hlavní sezóny je obtížné komentovat počty návštěvníků a srovnávat je s loňským rokem. Z našich údajů však vyplývá, že zhruba polovina lyžařů trávících dovolenou v cizině využívá i české hory,“ dodal.

Podle průzkumu společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu Češi vyrážejí na svahy bez znalostí základních pravidel k zajištění bezpečnosti na sjezdovce, které sestavila Mezinárodní lyžařská federace. Pouze 28 procent lidí uvedlo, že pravidla zná, 40 procent o nich slyšelo, 27 procent je vůbec nezná a pět procent respondentů řeklo, že je nezajímají.