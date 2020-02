Známý český filosof Erazim Kohák zemřel v sobotu ve věku 86 let. Někdejší emigrant v USA, kam utekl v roce 1948 před komunisty a dotáhl to na profesora na univerzitě v Bostonu, byl po revoluci činným i na politickém poli - byl mj. poradcem Vladimíra Špidly. Dohlížel však také na veřejnoprávní Českou televizi coby člen Rady ČT. V roce 2013 přebral od Miloše Zemana Řád T. G. Masaryka.

Erazim Kohák, o jehož úmrtí informuje web E15.cz, patřil mezi nejvýznamnější české filosofy 20. století.

Mluvčí Českobratrské církve evangelické Jiří Hofman s odkazem na faráře Klimentského sboru církve v Praze, kde se Kohák angažoval, ČTK řekl, že Kohák zemřel v sobotu ráno. Termín posledního rozloučení ještě není známý.

Emigroval s rodiči do USA

Kohák v roce 1948 uprchl ve svých 14 letech s rodiči do Německa a poté do USA. Zde získal doktorát na Yaleově univerzitě.

Poté nastoupil jako asistent na katedře filosofie Bostonské univerzity, kde byl následně jmenován docentem a profesorem.

Po roce 1989 se vrátil do Česka a měl zásadní podíl na opětném etablování české filosofie, snažil se také probouzet ekologické povědomí.

Zemřel filosof Erazim Kohák. | ČTK / Peška Stanislav

Od roku 1990 do roku 1995 střídavě přednášel na univerzitě v Bostonu a na Univerzitě Karlově. V roce 1995 se vrátil do ČR natrvalo. Byl též členem Rady ČT či neúspěšně kandidoval do Senátu za ČSSD.

Kohák vydal mnoho knih v angličtině i češtině a získal řadu ocenění. V říjnu 2013 obdržel od prezidenta Miloše Zemana Řád T. G. Masaryka.