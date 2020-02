Rozloučení s českým filozofem Erazimem Kohákem, který zemřel v sobotu ve věku 86 let, proběhne tuto neděli v kostele sv. Klimenta v Praze. Nejvýznamnější český filozof ve svých 14 letech uprchl s rodiči do Německa, poté odešli do Ameriky. Na parte jsou mezi pozůstalými uvedené Kohákovy tři dcery, jeden zeť a vnuk. Do citace z Bible se však vloudila pravopisná chyba ve slově Kristus.

O úmrtí Erazima Koháka informoval jako první web E15.cz. Kohák utekl s rodinou v roce 1948 před komunisty do USA, kde to dotáhl na profesora na univerzitě v Bostonu. Po revoluci byl činný i na politickém poli - byl mj. poradcem expremiéra Vladimíra Špidly (ČSSD).

Kohák dohlížel také na veřejnoprávní Českou televizi coby člen Rady ČT. V roce 2013 přebral od Miloše Zemana Řád T. G. Masaryka a byl jedním z nejzámnějších filozofů 20 století.

Poslední rozloučení proběhne tuto neděli, 16. 2. 2020 ve 14:30 v kostele sv. Klimenta v Praze. Mezi pozůstalými jsou uvedené Kohákovy dcery, zeť a jeden vnuk.

Na parte se ale vloudila pravopisná chyba. Ve verši z Bible je ve jménu Ježíš Kristus po R tvrdé Y.

Na parte filozofa Koháka se vloudila hrubka

Kdo byl Erazim Kohák?

Pražský rodák (narodil se 21. května 1933) navštěvoval po válce Státní akademické gymnázium. S rodiči (otec byl novinář, matka učitelka angličtiny - oba byli za německé okupace vězněni za odbojovou činnost) v roce 1948 ve svých 14 letech uprchl do Německa, poté odešli do USA.

Pracoval v dělnických profesích a zároveň studoval na Colgateově univerzitě. V roce 1954 získal stipendium a mohl pokračovat ve studiu na Yaleově univerzitě, tam také v roce 1958 získal doktorát. V roce 1960 nastoupil jako asistent na katedře filozofie Bostonské univerzity, kde pak byl jmenován docentem a profesorem. V srpnu 1969 byl krátce v Československu.

Ještě coby student Yaleovy univerzity se oženil s americkou vrstevnicí Frances, se kterou měl tři dcery. V roce 1977 ale přišel rozvod a odchod na 17 let do lesů ve státě New Hampshire, kde žil ve vlastnoručně vybudovaném domku.

„Zčásti to byla ekonomická nutnost, protože po rozvodu jsem dobrovolně dal všechno manželce a dětem. A pak jsem odešel proto, že jsem byl psychologicky v hrozně špatném stavu. Ten rozvod pro mě znamenal zhroucení mých představ o životě,“ glosoval to.

V lesích se vzpamatovával, psal (zde napsal svoji nejúspěšnější americkou knihu The Embers and the Stars, která vyšla v roce 2016 česky jako Oheň a hvězdy), žil s psycholožkou Sheree, jež byla o čtvrt století mladší, na univerzitu do města dojížděl. Po roce 1989 se vrátil do Česka a měl zásadní podíl na opětném etablování české filosofie, snažil se také probouzet ekologické povědomí.

„Protilátkou proti blahobytu je solidarita“

I veřejnosti byl spíše známější jako sympatizant ekologických hnutí než jako filozof, jímž je vzděláním i povoláním. „Jako filozof mohu poukazovat na to, že zdroje přírody jsou omezené a že zvyšování nadspotřeby se podobá plavbě na Titaniku, mířícího ke srážce s ledovcem,“ řekl jednou.

Podle Koháka potřebuje společnost usilovat o přerozdělování světového bohatství, protože „ekologický problém je dnes problémem sociálním, bídy a nadbytku. Protilátkou proti blahobytu je solidarita“.

Kohák kritizoval krátkodobé zájmy euroatlantické civilizace a neexistenci společného zájmu, angažoval se ale i na místní úrovni: například bránil místní železnice či vesnice ohrožené velkolomy a se svou americkou manželkou Dorothy se účastnil záchrany fotbalového klubu Bohemians.

Kohák, jenž žil 40 let v USA, také vzbudil pozornost, když den po teroristických útocích na USA v září 2001 prohlásil, že teroristé útočili na „imperiální symboly Ameriky“. Terorismus je podle něj „běsnění bezmocných“ a současná americká politika „vede ke zbytečnému plýtvání životy lidí v údajném boji proti teroristům“.

V letech 1991 až 1994 učil střídavě v letním semestru v Praze a v zimním semestru v Bostonu. Pak působil jako profesor filozofie na UK v Praze. V letech 2001 až 2005 byl členem Rady České televize. Byl také členem čestné rady Hnutí Duha, předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život na Zemi a čestné rady Dětí Země.

Kohák dostal řadu ocenění. V roce 1996 obdržel Cenu Josefa Vavrouška, o dva roky později mu prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy, v roce 2009 dostal čestnou medaili Akademie věd za zásluhy o vědu a lidstvo.

V září 2012 byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu, o rok později převzal z rukou tehdejšího premiéra Jiřího Rusnoka čestnou plaketu předsedy vlády za celoživotní dílo a přínos pro společnost a v říjnu 2013 ho prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.