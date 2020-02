Česká republika stárne a věkový průměr se pomalu zvyšuje. Už dnes tvoří lidé nad 65 let pětinu obyvatel. Odborná veřejnost už dlouhodobě varuje, že nejsme seniorsky přívětivé prostředí a je zapotřebí pracovat na strategii, která by nám dala důstojné a méně problémové stáří.

Problémů je pak celá řada - týrání, diskriminace kvůli stáří, nedostatek sociálních a terénních služeb, nedostatky ve zdravotnictví, nedostupné bydlení a množící se „šmejdi“, kteří nabízejí předražené služby nebo okradou nic netušícího seniora pod záminkou výhodného obchodu nebo lži.

Nadávky, vyhrožování i lezoucí kosti

Nejpalčivější je pak psychické i fyzické týrání seniorů. S urážky, manipulací, bitím i vyhrožováním se podle průzkumů potýká přes 20 procent lidí v důchodovém věku.

„Často se objevují výhrůžky, že pokud senior neposkytne svůj důchod, tak jej rodina už nikdy nenavštíví nebo mu nepomůže – například ve chvíli kdy si neví rady se zapnutím televize. Senioři pak problémy bagatelizují: ′To je dobrý, on je syn hrozně zaměstnaný. Já mu jen přidělávám starosti,′ říkají pak,“ řekla Blesk Zprávám kriminální psycholožka Alena Plšková.

Problémem je, že se dalších 80 procent případů ani nedostane ven, jak zmiňuje odborná veřejnost. „Je potřeba být solidární sám se sebou, uvědomit si co mě čeká. Nebát se ozvat, i když mám obavy, že by se situace mohla zhoršit,“ konstatuje Lorman, který doplňuje, že je nyní zapotřebí zapracovat na vybudování respektu ke stáří.

Hilšer se staral o nemocného tatínka

Vedle týrání je pak desítka dalších problémů. Senátor Marek Hilšer se Blesk Zprávám svěřil, že sám na vlastní oči viděl, co vše je v ČR pro seniora obtížné.

„Měl jsem dlouhodobě nemocného tatínka, který vyžadoval péči a vím tak, že to není jednoduchá záležitost. To mě k tématu přivedlo,“ zmínil Hilšer na tiskové konferenci, kde se představila nová pracovní skupina. Ta má před sebou nelehký úkol: nastolit všechna zmíněná témata a začít je aktivně řešit.

„Byl jsem osloven poslankyní Monikou Červíčkovou, abych se stal členem. Cítím, že je to jedno z mých témat a tak jsem se přihlásil. Mimo zkušenosti s tatínkem mě k tomu vede i fakt, že když jsem nastupoval jako senátor (říjen 2018, pozn.red.) oslovila mě vznikající Unie pečujících a už tehdy mě seznámili s celou řadu problémů,“ komentoval vznik pracovní skupiny pro Blesk Zprávy Hilšer.

Poslankyně: Nelze zavírat oči

Poslankyně Monika Červíčková (za ANO) svou iniciativou oslovila také senátorku Jitku Seitlovou (KDU-ČSL) a opoziční poslance Olgu Richterovou a Tomáše Martínka (oba Piráti). „Téma zneužívání seniorů trápí naši společnost. Nemůžeme před tím zavírat oči. Věnovat se ale budeme všem tématům, které se za tím schovávají,“ zmínila Červíčková.

Senátor Marek Hilšer (STAN) při představování nové pracovní skupiny, která bude v budoucnu řešit problémy týkající se seniorů. Členové jsou sesbíraní ze Senátu i z Poslanecké sněmovny a odborné veřejnosti (3.2.2020) | Anna Kočicová/Poslanecká Sněmovna

Skupina bude podle Pirátky Richterové mít první výstupy už v řádech několika týdnů, a to i přesto, že se oficiálně sešla poprvé 3. února. Spolu s pěticí zákonodárců jsou ve skupině zástupci odborné veřejnosti. Za lepší osud pro seniory se bude „prát“ i Život 90, nadace Krása pomoci a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Skupina bude vycházet z doporučení ombudsmanky z hodnotících zpráv. Olga Richterová zmínila, že si na příští schůzi, která bude koncem dubna, vyberou několik bodů, na které se chtějí soustředit, ale pracovat začali již nyní.

Jako první se experti se zákonodárci pustí do sociálních služeb. Chtějí se zaměřit na přístup k lidem v seniorských domovech i rodině, kvalitu péče, dlouhé vyřizování příspěvků na péči, nedostupné bydlení a také na exekuce. Skupina by ráda své výstupy zařazovala i do novel zákonů jako připomínky.