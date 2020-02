Epidemiolog o koronaviru: Do dvou metrů od nakaženého jste v ohrožení. Máme se bát?

Co je koronavirus?

„Takto se označují viry obsažené v podčeledi Coronavirinae. Název viru je odvozen od toho, jak vypadá v elektronovém mikroskopu, jak jsou uspořádány povrchové struktury na okraji jeho obalu. Tedy podobnost s tvarem sluneční koróny, zářícího okolí Slunce.“

Způsobuje »wu-chanský « koronavirus primárně onemocnění zvířat?

„Ano, je to respirační virus způsobující především onemocnění zvířat. Ostatně dvě třetiny onemocnění, která se vyskytují u zvířat, jsou přenosné na člověka. Proto se dnes hovoří o tzv. komplexu jedno zdraví (One Health), zahrnující jak zvířata, tak lidi. Na Zemi totiž nežijeme izolovaně, ale současně vedle sebe. Takže řada chorob, které postihují zvířata, se vyskytuje i u lidí.“

Smrtící virus ONLINE: Češi z Wu-chanu jsou doma. V letadle měli příznaky koronaviru

Z jakých zvířat se konkrétně koronaviry na lidi přenášejí?

„Tento virus z Číny byl nejpravděpodobněji přenesen z netopýrů, obdobně jako to bylo u onemocnění MERS. U MERS byl také zaznamenán přenos koronavirů na člověka z velblouda a u SARS, což byla další nebezpečná choroba způsobená koronavirem, z cibetek.“

Jaké jsou hlavní příznaky onemocnění koronavirem 2019-nCoV u lidí?

„Je to respirační nákaza, onemocnění dýchacího aparátu člověka. Postihuje sliznici horních, případně dolních cest dýchacích, a z toho plynou i obtíže: kašel, dušnost, schvácenost a horečka.“

Onemocnění asi nemá u každého pacienta stejnou intenzitu, závažnost?

„Ano, může to být relativně mírné onemocnění, ale i lokalizované onemocnění plic, nebo závažné onemocnění s komplikacemi, na které řada lidí umírá. A největší riziko je u chronicky nemocných osob. V této souvislosti je vhodné dodat, že infekční onemocnění mají průběh od asymptomatického po smrtící, takže i mladý a zdravý člověk může mít závažný průběh onemocnění.“

Úmrtnost je kolem čtyř, zatímco u SARS to bylo až 15 procent. Znamená to, že nový koronavirus není tak nebezpečný?

„Epidemiologové používají termín smrtnost, což znamená počet zemřelých z těch, co onemocněli. Čtyři procenta nejsou tak vysoké číslo, a mohlo by se zdát, že nynější virus není tak nebezpečný. Nebyl bych ale tak optimistický, protože případů onemocnění je docela dost a počet stále narůstá. U SARS, kde smrtnost byla kolem 10, v některých skupinách až k 15 procentům, to bylo závažnější, ale počet nakažených se podařilo udržet na relativně nižších číslech. Nemám dost dat, abych to vyhodnotil. Zda to třeba v Číně podcenili a nechali viru čas k rozšíření. Nevím. Čas ukáže.“

Češku s miminkem nepustili do letadla z Číny. Ambasáda: Bez víza to nejde

Jak říkáte, alarmující jsou hlavně počty infikovaných, v aglomeraci Wu-chan prý může být nakaženo až 250 tisíc lidí!

„To je pravda, na druhou stranu zatím nemáme žádné dramatické druhotné případy, tedy nákazy mimo Čínu. Třeba v Evropě zatím nemáme zástupy druhotně nakažených. To se ale může i změnit, vzhledem k delší inkubační době choroby a tomu, že i lidé v inkubační době, u kterých se ještě choroba neprojevila, mohou nakazit další lidi. Zatím to vede ke spekulacím, že se situace v původním místě výskytu možná podcenila, lehce zanedbala, těžko říct.“

Hrají tady roli odlišné stravovací a hygienické návyky?

„V případě prvotní nákazy, přenosu ze zvířat na lidi, samozřejmě. Respirační hygiena v asijských skupinách obyvatelstva nefunguje tak, jak jsme na to třeba v Evropě zvyklí, a pak hraje roli způsob stravování. Myslím tím třeba živé trhy a s tím související zvyklosti. Některé národy a skupiny obyvatel pijí třeba krev zvířat, tak se šířila ptačí chřipka. Tyto způsoby chování nejsou v Evropě zažité, zdrojem bývá proto obvykle Asie.“

Má tato nová virová nákaza potenciál pandemie, tedy smrtící epidemie celosvětového rozsahu?

„To ukáže čas, jakékoliv spekulace nyní nejsou na místě. Každopádně je potřeba být ve střehu a provádět preventivní opatření. Ale charakter nové nemoci mě neopravňuje k tomu, abych řekl, že z toho bude v nejbližší době nějaká pandemie. Uvidíme za několik týdnů, jak se to bude vyvíjet. Pokud by se jednalo o takto rozšířené onemocnění novým virem chřipky, tak tam bych rozhodně hovořil jinak!“

Že by mohlo dojít k pandemii?

„Ano, tam by byla pandemie hodně pravděpodobná. U tohoto nového viru se zdráhám takového vyjádření, ale může se to změnit, jak jsem řekl. Pokud budou dodržována karanténní opatření, nevidím zatím k takovým obavám důvod.“

Viry jak chřipkové, tak nynější »wuchanské«, se šíří nikoliv volně vzduchem, ale kapénkově, je to tak?

„Ano, mluvíme o kapénkové infekci. Vedou se samozřejmě akademické debaty o dosahu, rozptylu kapének. Laicky řečeno, kam až člověk kapénky při kašli »doprskne«. Mluví se nejčastěji o dosahu dvou metrů v okolí kašlající osoby. Pokud se v tom prostoru vyskytují další lidé, tak tyto kapénky vdechnou. A pak záleží na tom, jakou dávku virů člověk vdechl, zda je schopna vyvolat u zasaženého chorobu. Druhá možnost nákazy je samozřejmě přes kontaminované povrchy.“

Třeba madlo v autobuse nebo kliku u dveří?

„Ano, cokoliv, na co sahal nakažený člověk, přenašeč viru. Proto je tak důležitá hygiena, důkladné umývání rukou. Jen tato důslednost bez dalších opatření může snížit pravděpodobnost nákazy až o 15 procent.“

Z obchodů a lékáren v celém Česku mizí obličejové roušky, mohou lidi ochránit před nákazou novým virem?

„Stoprocentně určitě ne. V každém případě ale snižují možnost nákazy. Má to smysl, a je to pozitivní i pro dobrý pocit člověka. Obecně by měl roušku nosit hlavně ten, kdo kašle, aby kapénky nešířil do svého okolí. To je primární účel roušky. Každopádně není důvod k panice, i kdyby roušky dočasně nebyly na trhu. Tak účinné rozhodně nejsou, aby zastavily nový virus.“

A speciální respirátory?

„Ty mají samozřejmě význam pro zdravotníky, kteří pečují o nemocné. Pro běžného člověka to není zrovna příjemné v takovém respirátoru fungovat. Vyzkoušejte si to, jsou to takové masky, které by vás omezovaly v provozu, nelze v nich normálně dýchat. Efekt je vysoký, ale jsou v praxi těžko použitelné.“

Takže představa, že by lidé začali nakupovat speciální respirátory a celé ochranné obleky…

„To by musela nastat úplně jiná situace, aby toto bylo na místě. V tuto chvíli pro to není důvod.“

Na chorobu způsobenou novým virem ještě není lék?

„Není, a protože je to virové onemocnění, antibiotika na něj nezabírají. Vědci na vývoji léku i vakcíny pracují a doufáme, že uspějí, stejně jako se podařilo vyrobit třeba antivirotika proti chřipce. Kromě toho se testují existující antivirotika, zda by eventuálně neúčinkovala i na nový koronavirus.“

Ani ta ale nejsou účinná na všechny chřipkové viry…

„Nejsou, některé nové mutace virů jsou rezistentní, právě to je třeba důvod, proč se musí očkování proti chřipce každý rok opakovat. Protože cirkulují stále odlišné viry.“

Jak se nyní tedy nová choroba léčí?

„Symptomaticky, léčíme projevy té nemoci, cílený lék ale zatím není k dispozici, jak jsem řekl.“

Jak dlouhý je průběh nemoci u pacienta, který se vyléčí?

„Podle všeho to bude stejné jako u normální chřipky, ale na to ještě nemáme dostatek dat. Celá řada respiračních onemocnění má relativně podobný průběh z hlediska délky, takže jeden, dva týdny.“

Jak by se měl člověk bránit nákaze?

„Aktuálně bychom se měli vyvarovat cestování do Y - postižených oblastí, to v každém případě. Ale třeba necestovat po Evropě, pro to nevidím žádný důvod. A dále bych doporučoval dodržovat základní hygienická opatření, o kterých jsme už mluvili.“

A když člověk přesto onemocní?

„Když se někdo vrátí z postižené oblasti a do 14 dní po návratu onemocní a domnívá se, že má chřipkové příznaky, měl by neprodleně telefonicky informovat svého lékaře. Ne jít mezi pacienty do čekárny! Případně ve vážnějším případě zavolat rychlou záchrannou službu a po telefonu popsat svůj problém. A upozornit, že byl v Číně v daných oblastech.“

V Česku je dost čínských turistů, máme se bát nákazy od nich?

„Čína je obrovská země s téměř 1,4 miliardy obyvatel, takže obecně určitě nemůžeme každého čínského turistu považovat za potenciálně nebezpečného přenašeče viru. Navíc v postižené oblasti jsou uplatňována karanténní opatření, takže se sem tito lidé nedostanou. V jiných evropských zemích není nijak dramatický výskyt viru, tak můžeme být relativně střízlivě optimističtí. Ale ostražití!“

Myslíte si, že Česká republika je na případné zavlečení koronaviru připravena?

„Jsem o tom přesvědčen, žiju tady rád, cítím se bezpečně. Nemám obavy, že bychom to nezvládli. Troufnu si říct, že vzhledem k historickým systémům opatření v epidemiologii jsme na velmi slušné světové úrovni. Nemusíme se v tomto směru bát ani stydět. Jsme vyspělá země.“