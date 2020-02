Bloggerka Kateřina Pekařová, které se napoprvé nepodařilo dostat z Číny kvůli tomu, že neměla exitní vízum pro svou čerstvě narozenou dceru Malvínku, se v pondělí podělila o svou velkou radost. Vízum se podařilo získat, již v úterý by měla mladá česká maminka vyrazit zpět směr Česko. Prozradila to instagramu. A zareagovala i na negativní komentáře, kterým čelila.

„Mělo to smysl. Dnes jsme obdrželi exitní vízum pro naši holčičku a zítra s dětmi letím domů!“ raduje se Kateřina Pekařová, která patří mezi další Čechy, již by se rádi dostali z Číny domů.

V noci z neděle na pondělí přistálo v Praze letadlo s pěticí Čechů včetně Dana Pekárka. Jejich dva slovenští spolucestující přímo z letištní plochy zamířili do nemocnice do Bánské Bystrice, čtyři Češi a jedna Češka skončili na Bulovce, kde čekají na výsledky vyšetření.

Maminka Kateřina by ráda odletěla z Číny již v úterý. Její manžel tam však patrně ještě zůstane. „Roman tu musí ještě zůstat do soboty (doufejme), protože převoz našeho pejska na palubě umožňuje odsud jen Asiana Airlines, kde už není ale místo v letadle. Ale to nevadí, my to zvládneme! Teď už musíme, když jste nám takhle všichni pomohli,“ děkuje lidem přes sociální síť. Češku s miminkem nepustili do letadla z Číny. Ambasáda: Bez víza to nejde

„Největší díky ale patří panu premiérovi, který se svým bleskovým jednáním o tohle zasloužil, osobně mi telefonoval ze své cesty z Portugalska. Nebýt pomoci pana premiéra a pana ministra zahraničních věcí, museli bychom tu zůstat ještě cca 3 týdny, protože jak jsme se včera dozvěděli, úřad, kde nám dnes bylo vydáno vízum, otevírá až za týden,“ děkuje mladá maminka i Andreji Babišovi (ANO) a Tomáši Petříčkovi (ČSSD).

„Ne menší zásluhu na tom má také pan poslanec Dominik Feri, který o nás pana premiéra okamžitě informoval a poprosil o pomoc. Všem třem jsem nesmírně vděčná,“ doplnila Kateřina.

Chtěli se do ČR vracet v březnu. Natrvalo

Zareagovala však i na kritické reakce. „K těm ošklivým zprávám, kterých mi ale přišlo jen pár - pochopte, že chci jen dostat svoje děti domů do bezpečí. (Ano v ČR jsme - jste opravdu v bezpečí už jen díky zdravotnictví na velmi vysoké úrovni). A kdo nás zná déle, ví, že do ČR jsme se měli vracet už napořád v březnu. Prosím tyhle lidi, ať mě přestanou zde sledovat, nechci tu mít tuhle negativní energii a všechny takové budu okamžitě blokovat,“ dodala Kateřina.

Bez víza to nešlo

Kateřina chtěla odjet už dříve, ale se sbalenými kufry se musela vrátit. „Vše se zdálo být v pořádku, po tom, co jsme vystáli hodinovou frontu, odbavili kufry, měření teploty atd., nás zastavili na imigračním‚ nemáte vízum pro mimino, bohužel nemůžete letět‘,“ popsala žena. Verdikt úředníků odmítla, následovaly dohady o tom, zda rodinu i s novorozencem budou moci pustit dál, či nikoli.

„Pustili nás dál, myslela jsem si, že je to v pořádku, ale oni nás odvedli do kumbálu na imigrační a tam jsme se s nimi hodinu dohadovali,“ řekla Kateřina. Problém podle ní bylo, že Malvínka, její čerstvě narozená dcera, nemá ještě občanství ani rodný list, pouze tzv. emergency pas pro jeden výjezd ze země. „Mělo to stačit. Pořád nevíme, zda to na letišti jen nepo*rali, nebo jestli to opravdu vláda potřebuje, což je pěkná kravina, když opustíme zemi,“ nechápe žena.

Nicméně letadlu byl dočasně pozastaven odlet, a jak zmínila Kateřina, po letišti běhali zaměstnanci a zjišťovali, zda je mohou pustit na palubu. „Verdikt zněl, je nám líto, bez víza nemůžete vycestovat,“ uvedla. Letiště dalo možnost odcestovat pouze jejímu manželovi a staršímu dítěti.

Česká ambasáda později potvrdila, že vízum je skutečně třeba. Kateřina se tak domnívala, že vyřízení bude trvat další týden. V posledních dnech navíc musela řešit, že neměli s rodinou přístup k dostatku potravin. Naštěstí vše dobře dopadlo a Kateřina už opět balí na cestu domů.