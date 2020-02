Za práci pro Čechy v Afghánistánu sklidil Mohammad Omid doma výhrůžky smrtí. „Považují nás za špatné a vyhrožují nám,“ řekl pro Blesk Zprávy. V ohrožení není jenom on, ale celá rodina. A to přesto, že nedržel v ruce samopal, ale rekonstrukčnímu týmu dělal tlumočníka. Češi zde postavili školu, nemocnici, pomáhali místním zemědělcům a s obyvateli vycházeli dobře. Jenže v roce 2013 odešli. V zemi zůstali jejich afghánští spolupracovníci.

Chlubíme se zahraničními misemi - Provinční rekonstrukční tým Lógar (PRT) byl jednou z nich. Jeho příslušníci do Afghánistánu nepřijeli válčit. Chránili zde civilní specialisty a pomáhali s výcvikem bezpečnostních složek. Češi se podíleli na stavbě přehrady, zavlažovacích systémů, školy i nemocnice.

Ombudsmanem bude Křeček, Zeman se raduje. „Jsme v haj*lu,“ láteří Kalousek

PRT Logar v Afghánistánu působil pět let (2008-2013) a v té době pro něj pracoval i Mohammad Omid jako tlumočník z jazyka darí (afghánská perština, pozn. red.) do angličtiny. Podle něj Afghánci práci rekonstrukčního týmu vítali, ale dnes už nerozlišují mezi těmi, kdo do jejich země přijel válčit a kdo stavět. Nepřátelé jsou všichni. A kdo pro zahraniční vojáky pracoval, je zrádce.

Vyslání civilních specialistů a vojáků do Afghánistánu bylo společným projektem ministerstev obrany a zahraniční. Český stát to stálo přibližně 300 milionů korun. Mise skončila, vojáci odešli, ale jejich afghánští spolupracovníci na místě zůstali. Blesk Zprávy se Mohammada, který teď s rodinou žije v Kábulu, zeptaly, jak se mu dnes vede.

Mohammad: Žádnou pomoc jsem nedostal

Jak jste se dostal k práci v mezinárodní misi?

Z nadšení. Chtěl jsem spolupracovat s mezinárodními silami, zejména s Provinčním rekonstrukčním týmem České republiky.

Pád letadla USA: Armáda vyzvedla těla obětí. Na cestě k troskám došlo k boji

Co jste pro naše vojáky dělal a jak dlouho?

Pracoval jsem jako tlumočník pro Českou republiku více než rok. A s vojáky se mi dělalo dobře, dokonce jsem byl i několikrát oceněn.

Jak hodnotíte přítomnost zahraničních jednotek v Afghánistánu?

Přítomnost zahraničních jednotek byla velmi účinná ve všech částech Afghánistánu a lidé si vážili toho, že jsou zde.

Ocenění, které afghánský spolupracovník dostal od České republiky. | archiv Mohammad Omid

Proč vaše pozice tlumočníka zmizela?

Protože mise České republiky PRT skončila v provincii Lógar.

A co vaše práce a příjem po ukončení spolupráce?

Po ukončení práce pro Českou republiku jsem na volné noze a snažím se uživit svou rodinu.

Pokusil jste se kontaktovat české úřady?

Ano, mnohokrát jsem byl v kontaktu s velvyslancem České republiky v Kábulu, ale žádnou pomoc jsem nedostal.

Záhadná smrt vojáka Tomáše (†40): Nedávno ho vyznamenali

Jak se Afghánci dívají na lidi pracující pro zahraniční vojáky?

Považují nás za špatné a vyhrožují nám.

Mohla by spolupráce představovat nebezpečí pro vás nebo vaše příbuzné?

Každý, kdo pracuje s cizími silami, je ohrožen, stejně tak jeho rodina a příbuzní. I mně několikrát vyhrožovali, že mě a moji rodinu zabijí.

Jde opravdu o život

Obavy o život nejsou u Mohammada zbytečné. Tálibán nerozlišuje mezi vojáky a civilisty. V roce 2015 jeho příslušníci na severu země postříleli devět afghánských spolupracovníků organizace Člověk v tísni. Vtrhli na jejich ubytovnu, kde jejich oběti právě spaly - postříleli pět humanitárních pracovníků, dva řidiče a dva strážce.