Ústřední trojicí je stejně jako v první části Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottova a její manžel Petr Kott.

Podle dnešního verdiktu si trojice na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie. Kottovým navrhuje žalobce uložit souhrnné tresty 8,5 roku.

Podle soudu se trestného jednání dopustili všichni obžalovaní včetně největší stavební společnosti Metrostav a jejího generálního ředitele Pavla Piláta, kterému navrhl žalobce uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma by pak podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách.

Do vězení chce žalobce poslat i ostatní účastníky kauzy - mají tam podle něj pobýt mezi čtyřmi až 7,5 lety. Potrestat žádá i všechny zúčastněné společnosti. V případu společností se soud vrátil i k zakázkám již projednávaným při první části kauzy. Obžaloba se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad či gymnázia Hostivice. Na straně uplácených stojí společnost jedné z obžalovaných Lucie Novanské Aveza, která pořádala zadávací řízení. Podplácely údajně Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Společnost ML Compet je stíhána kvůli zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Rath podle vězeňské služby nebyl přemístěn na svou žádost

Vězeňská služba odmítá, že by odsouzený David Rath byl přemístěn do jiné věznice na vlastní žádost. O přemísťování vězňů rozhoduje generální ředitelství Vězeňské služby ČR na základě zákonných důvodů. ČTK to dnes sdělila mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Lékaře a bývalého hejtmana převezla eskorta tento týden z teplické věznice do ruzyňské. Rathův advokát Roman Jelínek uvedl, že Rath se o stěhování přihlásil sám.

Jelínek serveru iROZHLAS.cz řekl, že Rath SE o přemístění přihlásil sám poté, co vyšel v časopise České lékařské komory inzerát na pozici lékaře v ruzyňské věznici. Bývalý hejtman chce totiž za mřížemi vykonávat lékařskou praxi.

Podle Kučerové se ale vězni tímto způsobem v žádném případě nepřemísťují. „Dlouhodobě upozorňujeme na to, že hledáme cesty, jak zaměstnat lékaře z řad odsouzených. Jakmile ošetříme všechna rizika zařazení vězňů na tyto specifické pozice, budou případní odsouzení lékaři zařazeni do zaměstnání primárně v našich nemocnicích, které máme ve vazební věznici v Praze na Pankráci a ve vazební věznici v Brně,“ uvedla. Důvod Rathova přesunu už dříve odmítla komentovat.

Vězeňská služba nicméně dříve v souvislosti s Rathem uvedla, že vězeň - lékař nyní ve svém oboru pracovat nemůže. Podle platné legislativy totiž nesmí mít přístup k omamným látkám, peněžní hotovosti ani k osobním údajům. Česká lékařská komora nezaměstnávání odsouzených lékařů kritizuje, podle ní je zdravotní péče ve věznicích podfinancovaná a špatně zajištěná.

Rath si začal loni na podzim odpykávat sedmiletý trest, který mu soudy pravomocně uložily za korupci při výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Státní zástupce pro něj žádá prodloužení trestu nejméně o 2,5 roku.