Průměrné platby za vodné a stočné letos meziročně vzrostou o 3,6 procenta, budou se tak pohybovat mezi 90 a 92 korunami za metr krychlový vody. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Nejvíc si připlatí lidé z Mělníka a Kladna, kteří mají vodu od Středočeských vodáren. Levněji bude pouze v Břeclavi a to pouze pro ty, jejichž provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Břeclav.

Ceny tak zrychlily růst, loni průměrné zdražení činilo 3,2 procenta. Hlavním důvodem letošního zdražení je inflace, která loni činila 2,8 procenta. Sdružení ceny analyzuje na základě informací z 13 krajských a více než 30 okresních měst.

Sdružení připomnělo, že platby vodné a stočné nejsou platby za vodu, ale za služby při dodávání pitné vody a čištění vod odpadních.

Potřebují peníze na opravy

Podle údajů ministerstva zemědělství činila předloni suma peněz na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury 14,3 miliardy korun, což bylo více než 38 procent podílu plateb za vodné a stočné.

„Objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací narůstá a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné,“ uvedl předseda představenstva SOVAK Miloslav Vostrý. Podle něj se zvyšuje také tlak na růst mezd.

Nejvyšší ceny? Turnov. Nejnižší v Krnově

Nejnižší ceny podle SOVAK jsou v Krnově, kde letos nevzrostly a činí 54,05 koruny za metr krychlový. Naopak nejvyšší jsou v Turnově, kde se letos zvýšily na 113,16 Kč/m3.

„Nejsou tam podchycení ti malí a nejmenší provozovatelé,“ dodal ředitel SOVAK Oldřich Vlasák.

Rozdíl cen vodného a stočného mezi lety 2019 a 2020 v jednotlivých městech a krajích. | SOVAK ČR

Více o tom, jaký je rozdíl mezi loňskou a letošní cenou za vodu v i dalších městech najdete v galerii.

V květnu klesne DPH na vodné. Co ceny?

Od května klesne daň z přidané hodnoty (DPH) na vodné a stočné z 15 procent o pět procentních bodů, spolu s ní by mohla klesnout také cena vody, pokud to vodárenské společnosti a většinou také zastupitelstva měst odsouhlasí.

Ceny by mohly klesnout o 3,5 až čtyři koruny za metr krychlový. „Částka generovaná snížením sazby DPH v případě, že cena zůstane na stejné úrovni, může být využita na vytvoření rezervy pro obnovu a opravu vodárenské infrastruktury,“ dodal Vostrý.

Ztráty vody ve vodovodní soustavě loni činily 15,8 procenta. Podle Vlasáka v Evropě neexistuje stát, který by měl ztráty pod deset procent.

Nejvíc platíme za splachování a hygienu

Podle sdružení se v posledních letech zhoršuje také kvalita surových vod, vodárenské společnosti tak musí investovat do kvalitnějších technologií.

„V současné době je to více z plošných zdrojů, jako jsou například splachy z polí. Teď se můžeme bavit o pesticidech a dalších – to se bohužel dostává do povrchových vod a leckdy to už za ty roky prosakuje do vod podzemních,“ dodal Vlasák.

Vlasák také podotnul, že Česká republika patří z hlediska kvality vody mezi nejlepší v Evropě, je na 8. místě. Bylo by podle něj dobré, aby lidé více pili kohutkovou vodu. Z celkového objemu vody, kterou domácnost spotřebuje je nejmenší část právě na pití.

Největší část vody v domácnosti jde obvykle na hygienu. Za tu každý člověk zaplatí v průměru 3,20 Kč denně. Splachování na WC vyjde na 2,16 Kč za den. Částka na úklid a chod domácnosti vychází denně na 1,70 Kč. Méně lidé zaplatí za vaření, to je 0,7 Kč denně. Nejmenší částka z rozpočtu jde na pití kohoutkové vody, za tu každý zaplatí třicet haléřů za den.

SOVAK je zájmovým sdružením firem v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod.