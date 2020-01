Ve Wu-chanu žije jedenáct milionů obyvatel. Dosud neznámý virus si tam vyžádal už 17 obětí a počet nakažených stoupá každým dnem. Ve snaze zabránit šíření nákazy bylo město uzavřeno. Nikdo nesmí město opustit, či se do něj vrátit, byla přerušena letecká doprava.

Daniel studuje ve Wu-chanu softwarové inženýrství, z jeho popisu situace ve městě mrazí. Pokusil se odjet dnes, ale už bylo pozdě.

„Dost lidí vycestovalo, sdíleli fotky, jak odjíždí. Já už to nestihl. Nejdříve přestala jezdit veřejná doprava, pak zavřeli dálnice,“ řekl Blesku Daniel, na jehož příběh upozornil web TN.cz.

Sám na žádném trhu, ze kterého zřejmě pochází nákaza, nebyl. „Je to celkem kus od nás, nevím o nikom kdo by tam byl,“ říká Daniel. Potvrdil, že ve městě je problém sehnat roušku nebo i potraviny. Sám si udělal zásobu jídla. Ve městě je sám, jeho přítelkyně je v jiném městě u rodičů.

Čech Daniel zůstal uvězněn ve Wu-chanu | Archiv Daniela

Daniel: Bojím se. Bůh žehnej lékařům

„Venku lidé nosí roušky, nicméně se najdou jedinci, co na to kašlou. Lidi se bojí, už kvůli uzavření Wu-chanu, ale upřímně se Čínské vládě nedívim. Je čínský Nový rok a když odsud každý uteče, tak se nákaza nezastaví,“ dodal student.

Sám na svém facebooku sdílel status, kde jasně říká, že má strach, stejně jako všichni a vyzývá k respektu každého, kdo se snaží pomoci lidem zasaženým epidemií.

„Nikdo se o tento problém nestaral, nikdo si nemyslel, že je to až tak vážné. Teď všichni panikaří, mají strach a chtějí utéct z Wu-chanu. Spoustu lidí už odjelo a vypadá to, že na zdejší obyvatele se jinde dívají shora. Hnusí se mi komentáře ze Západu, kde si lidé z tohohle dělají srandu a trousí rasistické nebo politické vtipy. Máme strach. I já mám strach,“ píše Daniel.

Lidé skupují, co se dá

„Mluvil jsem s kamarádkou, je to lékárnice. Celé dny riskuje svůj život, snaží se. Lidé vykupují obchody, skupují, co se dá a zboží dochází. Jsou tu lékaři, ale ani zdaleka ne tolik, kolik by jich bylo třeba. Sami jsou nakažení od svých pacientů, ale snaží se zachraňovat životy, zatímco my se ve strachu ukrýváme doma,“ postěžoval si český student.

„Neudělali jsme nic, abychom to zastavili, naše životy jsou v porovnání s životy bezvýznamné. Měli bychom ctít a respektovat každého, kdo se snaží pomoct lidem zasaženým touto epidemií, ty, kdo se snaží najít řešení. Bůh jim žehnej,“ hlesl.

Ministerstvo: Nejezděte do Wu-chanu

O českých občanech informoval na svém Twitteru ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

„Až do odvolání doporučujeme necestovat do čínského města Wu-chan kvůli koronaviru. Pokud jedete do Číny, vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí, a maximálně dbejte na hygienu. Ve Wu-chanu jsou aktuálně dva čeští studenti, jsou v pořádku a jsme s nimi v kontaktu,“ připojil ministr doporučení.