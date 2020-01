Když začal být jindy akční Patrik výrazně pobledlý a unavený, bylo jasné, že je něco špatně. Návštěva lékaře vystavila rodičům nemilosrdný účet, synek trpí akutní lymfoblastickou leukémií.

„Byl to hrozný šok, stále jsem brečela, říkala si, proč my,“ vzpomínala máma Michaela (25). Rodina, která má kromě Patrika i dcerku Natálku (4) a syny Jiříka (2) a Míšu (7 měs.), začala rychle jednat.

Vše pro Patrika

Všichni se přestěhovali do malého pronajatého bytu v Plzni, kde se ve fakultní nemocnici chlapec léčí. „Pro léčbu je důležité, aby v nemocnici se synkem byl někdo z nás. Nejdříve tam byl 1,5 měsíce partner, pak já. Nedovedete si představit pro nás tu hroznou bolest, vidět Páťu takhle nemocného. Naštěstí je to velký bojovník,“ se slzami v očích řekla Michaela.

Patrik má za sebou druhou sérii chemoterapií, začátkem února ho čeká další. Všichni věří, že chlapec zákeřnou chorobu porazí.

Náročná péče

Když není Páťa v nemocnici, musí se pohybovat v co nejčistším prostředí. „Každý den peru povlečení. Jídlo, které nesní do 24 hodin, už nesmí,“ nastínila máma Michaela. Sestra Natálka zatím raději nechodí do školky. Kdyby chytla nějakou virózu, mohla by nemocného brášku vážně ohrozit.

Táta živitel

Táta Patrik (26) kvůli stěhování do Plzně musel opustit práci v Sokolově. Utěšoval synka v nemocnici, ale rodině bylo třeba zajistit tolik potřebné peníze. „V Plzni jsem si sehnal práci ve skladu, když ale byla s Páťou v nemocnici žena, musel jsem se postarat o ostatní děti. To mi zaměstnavatel moc dlouho netoleroval, o práci jsem přišel,“ řekl smutně táta.

Pokud byste chtěli ztrápeným rodičům situaci trochu ulehčit, číslo transparentního účtu je 123-1088260257/0100

Akutní lymfoblastická leukémie

Nejčastější leukémie v dětském věku. Reaguje velmi dobře na chemoterapii, po asi 6 až 10 měsíců trvající intenzivní léčbě následuje mírnější, udržovací fáze. Kvůli snížené obranyschopnosti jsou pacienti značně ohroženi infekcí. Při horečce musejí okamžitě do nemocnice, podávají se intravenózně širokospektrá antibiotika.

VIDEO: Školák Kája (11) popisuje svůj boj s leukémií.