Za budoucího miláčka lékařů označila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) eNeschopenku. Ačkoliv hovořila o funkčním systému, co ušetří čas, ani lékaři, ani zaměstnavatelé se do eNeschopenek zatím zřejmě nezamilovali. Doktoři si stěžují, zpracování neschopenky trvá České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) řadu hodin a komplikuje to předávání neschopenek specialistům. Ministerstvo ale trvá na tom, že systém je plně funkční a stížnosti lékařů i zaměstnavatelů eviduje. Lékaři dokonce nazývají rychlý start eNeschopenek „politickým obchodem mezi ČSSD a ANO“.