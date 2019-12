Praktický lékař Roman: E-neschopenky nám vnutili. Doplatí na to pacienti?

Praktický lékař Roman Houska ordinuje v Mostě. Na starosti má 2000 pacientů, což je v regionu nadprůměrný počet, další zájemce už nepřijímá. Stejně jako všechny doktory v Česku ho od 1. 1. 2020 čeká zavedení elektronické neschopenky. Její příprava, na které se sám lékař také podílel, trvala neuvěřitelných 9 let. Přesto podle Housky žádný lékař momentálně netuší, jak bude systém fungovat. Zatím neměli možnost ho vyzkoušet. Pokud nebude systém fungovat tak, jak má, hrozí prodlevy při čekání u lékaře?

Na projektu e-neschopenka se podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spolu s praktickými lékaři celých 9 let. Projekt by měl podle Housky znamenat skutečnou elektronizaci a zjednodušení agendy vedení dočasné pracovní neschopnosti. „Jaká bude ale realita, my bohužel nevíme,“ podotýká Roman Houska.

„Co je nám povinně nuceno, nepovažujeme za kvalitní elektronický projekt. My tomuto s nadsázkou říkáme poloelektronická neschopenka,“ řekl Blesk Zprávám Roman Houska.

Ne zcela elektronická neschopenka

Lékaři podle něj očekávali, že projekt bude skutečně plně elektronický a nebude třeba tisknout další papíry. Opak je ale pravdou. Lékaři si často stěžují, že jsou zavaleni právě papírováním. Toho se ale nezbaví.

I přes převedení neschopenky do elektronické formy počítá nový systém s tiskem jedné její části (velký papír formátu A4). Lékař do něj v rámci tzv. elektronizace bude ručně psát propisovací tužkou návštěvy příštích kontrol, případně změny v době vycházek, a určitě se najde někdo, kdo bude vyžadovat i razítko. Ty stejné údaje pak bude muset lékař vyplňovat také elektronicky. Formulář by měl podle zástupců ČSSZ sloužit pacientovi například při prokázání se případným kontrolám.

Doplatí na nefunkčnost pacient?

„Největší problém je, že systém se spustí od ledna a my ho do dnešního dne neměli možnost vyzkoušet, a tak čekáme, co se bude dít,“ přiznává lékař.

„Zákon nám nařizuje pod sankcí pokuty, že musíme vystavovat e-neschopenku. Pouze v případě technických problémů je možnost vystavit papírově, a my jsme připraveni, že pokud to nebude fungovat, tak to budeme dál dělat papírově,“ plánuje Houska. Za nevyplňování elektronických neschopenek hrozí lékaři pokuta 10 000 korun. Lékaři ze Zlínska se je chystají na protest vyplňovat na novém papírovém formuláři.

Lékaři podle Housky potřebují, aby systém fungoval bez jediné chybičky. „Není možné, abychom v ordinaci seděli a čekali, než dojde k připojení na server české správy, než čekat na odezvy, ordinace je zavalena lidmi, pacienti čekají, jsou nemocní a není možné čekat desítky vteřin nebo minut. Jestli to nebude fungovat špičkově, tak my okamžitě přecházíme na papírový systém,“ říká Houska s tím, že při znalosti složitosti systému si je jistý, že fungovat perfektně nebude.

Jak sdělila Blesk Zprávám Kateřina Brodská z tiskového oddělení MPSV, systém si mohou lékaři vyzkoušet „nanečisto“ od 2. prosince. „Testování probíhá úspěšně, jak dokazuje prudce stoupající počet úspěšných „volání“ - tedy připojení k systému ze strany lékařů. V současné době je tedy možné vyzkoušet fiktivní provoz elektronické neschopenky, a to pouze s fiktivními daty o pacientech přímo v aplikacích,“ uvádí ministerstvo v tiskové zprávě.

Lékař: Musíme dál dělat zadarmo

Za další problém považuje Houska to, že vedení neschopenek přináší náklady, ale lékaři už tuto agendu dělají 30 let zadarmo a placení jejich vystavování nikdo neřeší.

„Je nutné si uvědomit, že je to práce pro jiný resort, pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Není to práce pro zdravotní systém, který nám práci hradí,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha, člen výboru společnosti všeobecného lékařství ĆLS JEP.

„Aby se systém dal zprovoznit, je třeba si zakoupit do počítače modul. ČSSZ nám sice nabízí vlastní modul, ale ten je uživatelsky nepřehledný. Pokud si modul pořídím, zaplatím 4 tisíce korun. A to nám nikdo neproplatí,“ vysvětluje lékař Roman Houska.

Lékaři by uvítali vstřícný krok ze strany ministerstva v podobě určité lhůty, kdy by lékaři nebyli sankciováni za to, že nezačnou systém hned používat. Podobná lhůta byla stanovena při zavádění e-receptu.

„Každý takový systém se určitou dobu zabíhá, i když je zákonem stanovená sankce, tak cílem není lékařům hned od začátku v případě objektivních překážek nějak práci ztěžovat nebo je trestat. Ovšem podle zákona o nemocenském pojištění hrozí lékaři za nevystavení elektronické neschopenky, stejně jako dnes za nevystavení papírové neschopenky, sankce až ve výši 10 tisíc Kč,“ řekla k tomu mluvčí MPSV.

Jaké výhody přinese pacientům e-neschopenka? Podívejte se na celý rozhovor s praktických lékařem Romanem Houskou:

Video MUDr. Roman Houska, člen výboru sdružení praktických lékařů ČR, hovoří o e-neschopence. - Andrea Ulagová, Blesk

Od ledna, kdy bude zavedená e-neschopenka, budou praktici podle předsedy Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluka Býmy vystavovat neschopenku jen pacientům, které sami léčí. O tom, že si pacienti mají nechat vypsat neschopenku u specialisty, který je ošetřil, se pacienti dozví na plakátech v ordinacích.