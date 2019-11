Cílem rozšíření pravomocí praktických lékařů je pomoci pacientům s co největším množstvím problémů. „Pro pacienty je to komfortnější, protože ušetří čas i peníze za dojíždění, uleví se specialistům, kteří budou mít více času na komplikovanější pacienty, a zkrátí se tím i čekací lhůty na specializovaná vyšetření,“ uvedl předseda SVL Svatopluk Býma.

Nové metody využijí podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky více venkovské či odlehlé praxe než ty v centru města, kde je dobrá dostupnost laboratoře. Výhodou však podle něj je, že lékař má okamžitě k dispozici výsledky laboratorního vyšetření, na které by jinak čekal.

Praktikové budou dokonce moci odvrátit diabetes

V některých případech mohou praktici pacientům ušetřit zbytečnou cestu do nemocnice. Když podle Šonky přijede k praktikovi v pátek po poledni pacient s podezřením na hlubokou žilní trombózu a test to vyloučí, může se počkat na sonografické vyšetření do pondělka. „Zatímco za současného stavu pacienta posíláme na příjem nejbližšího interního oddělení, aby se to vyloučilo,“ řekl Šonka.

Praktici se budou moci nově starat například o pacienty s prediabetem, což je stav, který předchází cukrovce druhého typu. „Pokud jej včas zachytíme a s pacientem intenzivně pracujeme, můžeme nástup diabetu oddálit, nebo jej dokonce úplně odvrátit,“ uvedl Šonka.

Novinkou budou i testy na včasný záchyt demence. Na nemoc se ve většině případů přichází až v pokročilé fázi, kdy nezabírá léčba. „Pomocí jednoduchého testu je praktický lékař schopný odhalit demenci i v časném stadiu, kdy je možné nasazením správné léčby snížit rozvoj nemoci a zachovat soběstačnost pacienta po delší dobu,“ uvedl Býma. Vyšetření budou praktičtí lékaři provádět všem lidem starším 65 let.