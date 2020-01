Češi loni na dovolené trávili nejčastěji osm dní, přičemž nejoblíbenější zemí bylo stejně jako v roce 2018 Řecko, kam vyrazilo 21 procent Čechů, kteří využili služeb cestovní agentury Invia. Do Egypta zamířilo 16 procent lidí. Třetí nejnavštěvovanější destinací bylo Turecko. Vyplývá to z informací Invii, podle které si Češi pro dovolené vybírali především čtyřhvězdičkové hotely. Nejvíce jich do zahraničí odjelo 20. července.