Čeští vojáci míří do „sil velmi rychlé reakce“. Za NATO budou bojovat do pěti dnů

Česká armáda od začátku roku zařazuje 1000 vojáků do Sil velmi rychlé reakce NATO (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force). V případě krize musí být schopni reagovat do pěti dnů. V pohotovosti budou po celý rok. Společně s prapory z Polska, Španělska a Velké Británie tvoří mezinárodní brigádu o velikosti asi 5000 vojáků. Armáda to ve čtvrtek uvedla na svém webu.