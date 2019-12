VYSÍLALI JSME: Pavel Novotný v boji o pomník v Řeporyjích. Odpůrcům slíbil překvapení

O záměru postavit v Řeporyjích pomník sovětským vojákům informoval veřejnost Pavel Novotný ve čtvrtek 14. listopadu na twitteru: „Přednesl jsem tu projev. O tom, proč Řeporyje bez debat o historických kontroverzích našly místo pro první pomník vlasovců v ČR. Příští rok bude stát,“ napsal. Od té doby se rozjel pořádný kolotoč událostí.

O několik dní později se proti tomu negativně vyjádřila ruská ambasáda a mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová: „Hodnotíme to jako zjevné nadržování zločinnému přepisování dějin,“ uvedla mluvčí. Všemu pak nasadil Pavel Novotný korunu, když přijal pozvání do ruské státní televize Russia-1, kde se do Rusů pořádně opřel: „Usmívám se, protože říkáte jenom lži,“ zahájil svůj projev a pokračoval: „Nestavíme pomník Vlasovovi, ale stavíme pomník 300 padlým vojákům Ruské osvobozenecké armády, kteří padli při osvobozování Prahy. Nevím, ten pán, který mluvil, jestli je opilý nebo zfetovaný,“ nenechal si líbit zkreslování historie přizvaných ruských odborníků. Obří požár v Řeporyjích: Skanzen lehl popelem! Jen pár hodin před jednáním o pomníku vlasovcům Podle Pavla Novotného má pro svůj projekt podporu také u občanů v Řeporyjích a bez jejich souhlasu by tento nápad nikdy neprezentoval. Konečné slovo však budou mít sami zastupitelé městské části. Jestli v Řeporyjích do května 2020 vyroste pomník vlasovcům, se rozhodne hned v prvním bodu od 20:00.