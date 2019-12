K obřadní síni v Lounech dorazil autobus vypravený firmou, kterou Křivánek spoluzakládal. V autobuse přijeli nejen zaměstnanci, ale také studenti Matfyzu, kde Křivánek působil. Podle odhadu reportéra Blesk Zpráv dorazilo na obřad 250 lidí, 100 lidí se nedostalo dovnitř a zůstalo před obřadní síní.

Na úvod zazněla skladba Holubí dům od Jiřího Schelingera a Wish You Were Here od Pink Floyd. „Pamatuju Jardu jako dítě, byl to bezproblémový kluk. Nemůžu tomu uvěřit,“ sdělil jeden ze smutečních hostů Karel P.

Sestřenice: Měl se konečně stát tátou

Slova se ujala sestřenice Jaroslava: „Slovy nedokážu vyjádřit, jak moc mě mrzí a bolí, že právě takhle nás musel opustit Jára. A to ve chvíli, kdy se měl konečně stát tátou.“

„Díky své své povaze a nakažlivého smíchu si získával přátele za velkou louží, v Evropě i za humny v Praze. Byl to tak veselý člověk. Jen jednou mi vyndal, když jsem v pěti letech zašlápla mravenčí vajíčko. Tak si ho budu pamatovat, jako kluka, který se zastával i mravence,“ pokračovala v emotivním projevu sestřenice a slíbila, že nyní budou všichni oporou jeho přítelkyni.

Na závěř vyprovodila Jaroslava na poslední cestu skladba od Beatles - Yesterday.

Po smrti mladého docenta (†43) truchlí kolegové: Katastrofa, nespravedlivý osud

Špička v oboru

Na sociálních sítích truchlí pro Jaroslava celá řada jeho známých i kolegů. Hovoří o něm jako o špičce v oboru, skvělém a empatickém člověku, který měl nakažlivý úsměv, dobrodruhovi a mimořádně plodném badateli. Hold mu vzdal i divadelní soubor, kterého byl součástí a firma, kterou spoluzakládal.

„Ve svém oboru pro nás byl velmi důležitý, je to pro fakultu veliká ztráta. Mnoho studentů a doktorandů mělo zájem o něj jako o vedoucího,“ uvedl Jan Kratochvíl, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde docent Jaroslav Křivánek působil posledních devět let svého života.

Náhlá smrt mladého docenta (†43) z matfyzu: Je to šok a ohromná ztráta, říká děkan

„Prázdné místo, které po Jaroslavovi zůstane, půjde po odborné i lidské stránce jen stěží zaplnit,“ píše se v oficiálním prohlášení fakulty

V roce 2014 byl Křivánek za svoji práci v počítačové grafice zařazen do prestižního seznamu inovátorů ze střední a východní Evropy „New Europe 100”.

Kondolence přicházejí i ze zahraničí. Jaroslav obhájil doktorát ve Francii, poté dlouhodobě působil na University of Central Florida a Cornell University v USA. „Nemohu uvěřit, že už Jara nikdy neuvidím. Měli jsme před sebou ještě tolik dobrodružství,“ napsal jeden z truchlících z Dublinu.