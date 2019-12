Plameny zabíjely: Při požáru chaty v Liberci zemřel senior.

Při pátečním nočním požáru chaty na okraji Liberce zemřel 79letý muž. Středně těžké zranění utrpěla o šest let mladší žena, kterou záchranáři převezli do liberecké nemocnice. Příčinu požáru a škodu budou hasiči teprve zjišťovat. Vyplývá to z informací od hasičů, policie a záchranné služby.