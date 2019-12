Byl jedním z nejmladších docentů v Česku, uznávaným odborníkem v zahraničí, byl spoluautorem více než 70 vědeckých prací, měl se stát profesorem. Slibnou kariéru Jaroslava Křivánka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zhatila náhlá smrt. Zatím není jasné, co přesně se stalo. Jeho předčasný odchod šokoval jeho přátele i kolegy, kteří se nemohou s nečekanou ranou osudu smířit.

„Předčasným a zcela nečekaným odchodem docenta Křivánka ztrácí MFF UK i celá česká informatická komunita výjimečnou osobnost, která vědecko-pedagogické práci zasvětila celý svůj život. Prázdné místo, které po Jaroslavovi zůstane, půjde po odborné i lidské stránce jen stěží zaplnit,“ uvedla fakulta v oficiálním prohlášení.

„Je to ohromná ztráta pro českou výpočetní grafiku, vybudoval tady na fakultě skupinu a vedl velice úspěšné studenty,“ řekl ve vyjádření pro Blesk Zprávy Jan Kratochvíl, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde docent Jaroslav Křivánek působil posledních devět let svého života.

Pohřeb docenta se uskuteční zítra ve 12:00 hodin ve smuteční obřadní síni města Louny, odkud Křivánek pocházel.

„S bolestí v srdci oznamujeme všem svým přátelům a známým smutnou zprávu, že nám avždy odešel náš drahý a milovaný partner, syn, bratr, švagr, strýček, synovec a bratranec, pan doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. Zemřel tragicky dne 1. prosince 2019 ve věku 43 let,“ stojí na parte, kde se s Křivánkem loučí i jeho partnerka Angeliki.

Nespravedlivý osud, truchlí kolegové a přátelé

Smrt uznávaného experta je tématem i na sociálních sítích, informují o ní skupiny, které sdružují zájemce a fanoušky oboru, ve kterém Křivánek vynikal.

„Těm z nás, kteří měli příležitost s docentem Křivánkem blíže spolupracovat, zůstane navždy v paměti jeho vskutku mimořádné zaujetí pro excelenci ve výzkumu i ve výuce. Vědecké práci se věnoval doslova do posledního dechu, jeho životní dráha se navždy uzavřela, když pořizoval soubor dat pro výzkumný projekt,“ uvedli jeho kolegové.

Zarmoucení neskrývá ani řada jeho přátel. „Dnes kdo šel po Malostranském náměstí kolem Matematicko-fyzikální fakulty, tak viděl vlát černý prapor. Je to na památku Jardy Křivánka, který nás bohužel nečekaně a tragicky opustil. Jarda pocházel z Loun, respektive Dobroměřic. Byl to můj kamarád a spolužák z časů základní školy a gymnázia. Všichni, kdo jste jej znali, tak prosím na něj vzpomeňte. V pátek v poledne bude mít v Lounech pohřeb,“ sdělil na sociální síti Křivánkův kamarád Michal P.

Náhlá smrt mladého docenta (†43) z matfyzu: Je to šok a ohromná ztráta, říká děkan

„Jarda byl jeden z nejchytřejších lidí, co jsem kdy potkal, jeden z nejmladších docentů v tuzemsku, velká osobnost počítačové grafiky v tuzemsku i ve světě. Jeho nadání i schopnosti zužitkoval i komerčně, založil úspěšnou firmu, spojil se s nejlepšími, měl síť kontaktů. Je to obrovská ztráta, byl to skvělý člověk, navíc nejen vědec, ale i schopný organizátor a tmel pro komunitu vědců. Někdy si říkám, že osud je k určitým lidem dost nespravedlivý. Ještě že Jarda toho dokázal hned za několik životů někoho jiného. Ať je ti tam nahoře dobře a mají tam dostatečně správně řešené direct illumination na konci tunelu,“ rozloučil se originálně i prostřednictvím facebooku s Křivánkem jeho kolega Jan B., který je zároveň inženýr a odborník na počítačové hry a animace.

„IQ hvězdné, žádnej potrhlej génius“

„Tohle je naprostá katastrofa. Jarda toho udělal moc pro počítačovou grafiku nejen v ČR – tady byl naprostá špička, ale měl nemalý vliv i ve světě… a s Martinem Čadikem vymysleli a spolu s Radkou Hacklovou roky pořádali Hiviscomp grafické konference, naprosto unikátní prostor pro setkávání celé komunity programátorů a výzkumníků v oblasti AI a 3D grafiky v celé střední Evropě. Jardo, na vysvětlování GI v pendolinu cestou z Popradu budu vzpomínat jako na jeden z opravdu výjimečných životních momentů, byl jsi totiž úplně normální génius. IQ hvězdné, přitom naprosto normální myšlení a empatie, žádnej potrhlej génius,“ vysekl Křivánkovi poklonu Štěpán K.

„Jarda byl intenzivní a výjimečnej, až do konce. Kluk, se kterým jsem kempovala na jihozápadě USA, v poušti řešila algoritmy, spala v Bulharsku na pláži, prohádala spoustu nocí, ale nakonec našla společnej klid a každý následující babí léto objevila aspoň jeden koupací lom. Bude chybět,“ zavzpomínala Kateřina L.

Na Jaroslava Křivánka vzpomínají i členové divadelního souboru, kterého byl součástí:

Kondolence přichází i ze zahraničí

Na soukromém profilu Jaroslava Křivánka se objevují cizojazyčné kondolence. Docent totiž doktorát obhájil ve Francii, poté dlouhodobě působil na University of Central Florida a Cornell University v USA.

„Sbohem, Jaroslave! Svět ztratil nejen skvělého badatele, ale také fantastického člověka. Budu navždy vzpomínat na tvůj nakažlivý úsměv. RIP,“ píše v angličtině jeden z truhlících.

„Nemohu uvěřit, že už Jara nikdy neuvidím. Měli jsme před sebou ještě tolik dobrodružství,“ píše z Dublinu Esot E a přikládá selfie sebe a Jaroslava, zatímco za nimi jsou zasněžené hory.

