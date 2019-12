Lev

Obraťte se na kamarády, kteří vás podpoří a zvednou vám náladu. Momentálně to opravdu potřebujete. V práci to za nic nestojí a doma vládne chlad a mráz. Vy potřebujete k životu slunce, teplo a obdiv. A to je nyní bohužel nedostatkové zboží!