K tragédii došlo v neděli 17. listopadu v obci Těrlicko v Moravskoslezském kraji. Dva kamarádi Matěj Ch. (†22) a Patrik S. (17) se spolu vydali na narozeninovou oslavu. Celou dobu, co popíjeli alkohol, měl mladší z nich u sebe střelnou zbraň. Oslava skončila kolem páté ráno a účastníci párty se rozutekli domů. Stejně tak jako dva kamarádi Patrik a Matěj.

Cestou na zastávku se ale pohádali, hádka natolik vygradovala, že nezletilý Patrik vytáhl zbraň a Matěje třikrát střelil, zranění byla pro mladíka smrtelná, na místě jim podlehl. Obviněný Patrik ale běhá dál na svobodě! Obyvatelé mají obavy, aby zase něco nevyvedl! Výbuch a únik jedovatých zplodin na Liberecku zranil osm lidí: Jedy paralyzovaly záchranáře!

Boží mlýny melou…

Patrikovi doporučují nevycházet z domu, Matěje oplakávají... Lidé na sociálních sítích nechápou, kde vzal Patrik zbraň, se kterou svého kamaráda zastřelil. „Kéž by už ti ta karma zabouchala na dveře a dala ti pořádně přes hubu a k smrti tě zmlátila! Ty zm*de, na tvém místě bych ani nevycházela z baráku! Plno lidí si na tebe brousí zuby,“ adresovala Áňa Patrikovi. Podobných komentářů je na Patrikově profilu mnoho.

Jeho oběť - mladého Matěje - naopak na sociálních sítích oplakávají desítky přátel. „Odpočívej v pokoji, bráško! Snad už se máš dobře,“ píše k Matějovi na profil Petr Š. „Budeš nám chybět, kamaráde, odpočívej v pokoji, budem na tebe myslet a vždy zůstaneš v našich srdcích,“ dodává David W.

S pistolí chodil běžně

V okolí Patrikova bydliště ale stále mnoho lidí vůbec neví, že k podobnému činu došlo, a mnozí vůbec netušili, z čeho je jejich nezletilý soused obviněn…

„To není možné, fakt? Zastřelil kamaráda?“ kroutí nevěřícně mladý, polsky mluvící muž na baru jednoho ze zdejších podniků. „Zrovna včera jsem ho potkal, znám ho od vidění. Mířil na ubytovnu Impuls, kde má asi přítelkyni. Je to normální, dobrý kluk. Nechce se věřit, že něco takového udělal.“

Dívka, která zná Patrika S. osobně, tvrdí, že ozbrojen nebyl ten osudný víkend určitě poprvé. „Párkrát se pistolí chlubil, chodil s ní ven určitě nejméně poslední rok,“ popisuje dívka.

Rozloučení

„V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás 17. 11. tragicky opustil ve věku 22 let náš milovaný a drahý syn…,“ píše zarmoucená rodina v parte. Rozloučí se s ním v rodinném kruhu na neznámém místě. „Děkujeme všem za projevy soustrasti a také těm, kdo na něj s úctou a láskou vzpomenou,“ zakončují.

Střelec vyšetřován na svobodě!

Mladý střelec, pro někoho možná překvapivě, neskončil ve vazbě. „Vyšetřování probíhá na svobodě. Policie postupuje podle příslušných právních předpisů,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská s tím, že v případu zatím nenastal žádný informační posun. Kvůli věku pachatele nemohla být konkrétní.

„Při vyšetřování skutků, kterých se měla dopustit mladistvá osoba, je zapotřebí brát na zřetel právě věk osoby a postupovat rovněž podle speciálního zákona upravujícího danou oblast,“ vysvětlila. To samé podle ní platí i o návrhu na umístění podezřelého do vazby.

Patrika S. policisté o několik dní později obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Protože je obviněný nezletilý, hrozí mu nejnižší sazba trestu – maximálně osm let. Kdyby čin spáchal v plnoletosti, ve vězení by pravděpodobně strávil až šestnáct let.

„Kriminalisté i nadále věc vyšetřují, nenastal zásadní informační posun,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská. „Uvedené platí také vzhledem k vazebním důvodům, kdy při rozhodování o podání podnětu k podání návrhu na vazbu vyhodnocuje policejní orgán v každé konkrétní věci komplexní informace,“ odpověděla na dotaz, proč je obviněný vyšetřován na svobodě.