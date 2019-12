Po smrti manžela se Dáša přestěhovala do Prahy a k důchodu si začala přivydělávat pletením ponožek. Byznys jí docela vynáší, zapojila se totiž do projektu Ponožky od babičky, kde plete dalších dvě stě dam. Z darovaných přízí pletou ponožky, které se prodávají na internetu. Za vydělané peníze se vylepšuje jejich seniorské centrum. V zimě by rády pomohly lidem bez domova, a tak pletou o to víc. Koupit bezdomovcům ponožky může kdokoliv.