Čeští pivaři dávají přednost pivu ve sklu či čepovanému zlatavému moku, s pivem do plastových lahví proto končíme, ušetříme tolik plastu, kolik váží 250 oktávek. S tímto vzkazem přišel pivovar Gabrinus, který se rozhodl podniknout revoluční krok. Jako první z velkých pivovarů. PET lahve ruší od 1. ledna 2020.

Doba plastová v pivním světě pomalu končí. Pivovar Gambrinus se rozhodl, že čepovat pivo do lahví již prodávat nebude. A to poměrně záhy. S novinkou přichází již od ledna 2020. Nějaký čas ještě budou PET lahve s pivem v obchodech k dispozici, ale jen do vyprodání zásob.

„Gambrinus se rozhodl jít cestou zdravého rozumu a přestat produkovat další plast tam, kde to není potřeba. Reagujeme tak i na přání našich spotřebitelů, pro které je důležitá nejen kvalita produktu, ale i to, z čeho vyrábíme obaly, a jak šetrně se chováme k přírodě,“ vysvětluje marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik.

V současné době se Gambrinus 10 Originál prodává v 1,5litrových PET lahvích, tomu však bude zanedlouho konec. K dispozici v obchodech přestane být cca. začátkem února.

O 330 tun plastů méně

„Všichni víme, že jednorázové plasty jsou problém, který zbytečně znečišťuje naše okolí. Proto omezíme jejich produkci a od nového roku přestaneme naše pivo nabízet v plastových obalech. Češi jsou pivní národ, který pořád preferuje lahvové a čepované pivo,“ doplňuje ředitel

Půjde přitom o značný objem produkovaných plastů. „Gambrinus celkově jen v roce 2020 sníží produkci plastu o více než 330 tun, což je zhruba 14 plně naložených kamionů,“ slíbil Trzaskalik. „Gambrinus nadále zůstává ve skleněných vratných lahvích, plechovkách, v sudech a pivních tancích,“ vypočítává brand manager Gambrinusu Jakub Marek.

K omezení výroby plastů dochází v době, kdy se i v Česku rozproudila debata o plastových obalech. Na ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) začaly tlačit organizace, které si přejí, aby byly PET lahve - když už jsou v Česku používány - povinně zálohované. Brabec to odmítl, čtveřice navrhovaných odpadových novel tak vratné PET lahve nezahrnuje.

Pivu v PET lahvích nepřišli Češi na chuť

V českém pivovarnictví přitom na vratné obaly již dnes připadá na 75 procent tuzemské spotřeby. Jde o velkokapacitní tanky, sudy a vratné lahve.

Češi si přitom pivo v PET lahvích stejně příliš neoblíbili. 40 % pivařů upřednostňuje lahvové pivo, 34 % sudové pivo, jen 12 % PET lahve, 11 % plechovky a zbylé 3 % tanky.