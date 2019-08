„Sběr plastových víček od PET lahví zažil svůj „BOOM“ před několika lety. Každý má tuto akci v podvědomí, ale málokdo ví, že je stále možnost prostřednictvím sběru někomu pomoci. Lidi to nic nestojí. Zejména v letních měsících všichni kupujeme tekutiny v plastu a stačí jen uschovat víčko,“ cituje ministerstvo ve svém příspěvku nadrotmistryni Evu Havlovou, která se na organizaci sběru podílela.

„Maminka Kačenky dostane za kilogram víček pět korun. Bývalo to i více, ale i tak je to pro ně dobré, rodina je vděčná za každý pytel. Naši hasiči jim to odvezou do Přezletic a odběratelé si to od nich vyzvedávají přímo doma,“ popsal dále tajemník kbelského městského úřadu Josef Nykles. Právě letci z pražských Kbel byli ti, kdo víčka předávali. Oznámení bylo doplněné fotografiemi.

Okamžitě po zveřejnění příspěvku se mezi lidmi rozhořela debata, zda je podobný způsob pomoci vhodný. Za sedm pytlů víček totiž rodina příliš peněz nedostane. „Dobrý den, 7 pytlů víček, nosíte to celkem lehce, takže jeden pytel tak 20 kg max. Takže 140 Kg, 1 Kg za 5 Kč, tak to máme 700 Kč. Takže se tady chlubíte, že X dospělých lidí X měsíců vybíralo 700 Kč na postiženou holku. Hanba by mne fackovala,“ přidal rychlý výpočet uživatel Petr.

Většina diskutujících proto doporučovala, že mnohem lepší forma by byla přispět rovnou finančním obnosem. Nechyběly ani zmínky o ekologickém aspektu věci. „Prosím, těch pár stovek, které jste takto „vysbírali“, raději pošlete z účtu na účet rovnou a vodu si napusťte z vodovodu. Tolik plastu není žádné „dobro“ k chlubení,“ napsala například Anna Bromová.

Ekologové: Je milion smysluplnějších způsobů pomoci

Podobně ostře reagovalo na twitteru hnutí Greenpeace. „Prosíme vás! Nesbírejte víčka, nesbírejte víčka, nesbírejte víčka... A ještě jedna věc, nesbírejte víčka! Je asi milion smysluplnějších způsobů jak pomáhat (i ekologicky). Případně napište, rádi vás navedeme, spojíme vás s dalšími, kteří poradí,“ napsalo.

S odkazem na současnou kauzu kolem výměny ministra kultury si rýpnul rovněž bývalý brněnský radní Matěj Hollan. „Ministerstvo obrany řídí rambohafík. To není jinak možný. Chápu, že do takové vlády, která sbírá víčka, by Šmarda (místopředseda ČSSD Michal Šmarda, pozn. red.) zapadl jen dost těžko. By třeba ale mohl sbírat víčka umělcům na platy,“ napsal na facebooku.

Ministerstvo si za sběrem stojí

Objevily se ale i pochvalné reakce. Organizace Člověk v tísni v jednom z komentářů ocenila, že se vojáci rozhodli udělat dobrou věc. Ani ona ovšem nevyloučila, že existují efektivnější způsoby pomoci. „Jsme rádi, že s vojáky sdílíme přesvědčení, že pomáhat je správné a normální, nenechte se odradit komentáři v diskuzi a určitě v tom pokračujte, má to smysl! Kdybyste se rozhodovali, jak svůj čas a energii zužitkovat co nejefektivněji i při takové věci, jako je pomáhání, velmi rádi vám nabídneme konzultaci,“ uvedla neziskovka.

Samotné ministerstvo obrany své rozhodnutí hájí. „Podstatou naší akce je pomáhat těm, co to potřebují... a klidně i sběrem víček,“ reagovalo a dodalo, že PET lahve nekoupil úřad, ale sami vojáci. Ministerstvo je jen třídilo.

Zmínilo také, že rodina, které byla pomoc určena, je za ni vděčná. „Rádi bychom poděkovali zaměstnancům letiště Kbely, kteří nám pomáhají se sběrem víček pro naši Kačenku. Moc si vážíme tak vydatné pomoci,“ napsala matka. Podle ní i díky těmto víčkům mohla dcera absolvovat speciální pobyt v lázních Klimkovice, který jejímu zdravotnímu stavu pomohl.

Víčka doporučuje sama rodina

Kačenka se narodila v roce 2012 a trpí kombinovaným postižením. Její vývoj je opožděn jak psychicky, tak motoricky. Od narození měla problémy s krmením, nakonec musela na operaci, kde dostala „manžetu“ mezi jícen a žaludek. Do žaludku jí byla navíc zavedena sonda. Dnes se rodina snaží dceru zejména rozpohybovat, což se po malých krůčkách daří.

„Nicméně Kačenka sama neudělá naprosto nic a je 24 hodin denně odkázána na naši péči,“ uvádí matka na webu, který za účelem pomoci vytvořila. Sběr víček z PET lahví na něm uvádí jako jednu z vhodných metod. Dokonce vytvořila facebookovou stránku Sbírka víček pro Kačenku, kde o tom s lidmi komunikuje.

„Maminka Kačenky je vděčná za každou pomoc. Kdo z vás má odpor k pet lahvím a pije jen vodu z kohoutku, ani nepije kolu či jinou limonádu, může přispět přímo na transparentní účet 115-512490277/0100,“ uzavřelo ministerstvo obrany.