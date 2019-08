Ministerstvo obrany by mělo mít příští rok rozpočet 75,5 miliardy. Na dnešní schůzce se na tom dohodli ministr obrany Lubomír Metnar a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Oproti původnímu návrhu státního rozpočtu tak Metnar vyjednal navýšení rozpočtu o 1,2 miliardy. A uspěl stejně jako další ministři před ním – s výjimkou Jany Maláčové (ČSSD). S ní se Schillerová nedomluvila ani po pěti hodinách úterního jednání. Znovu by se měly sejít v pátek v 10:30. Maláčová požaduje navrch přes 11 miliard.

Lubomír Metnar s Alenou Schillerovou (za ANO) jednal asi hodinu. Tedy podstatně méně, než na kolik se protáhla úterní schůzka strážkyně státní kasy s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), která trvala přes pět hodin.

„Mohu říci, že to bylo velmi věcné a detailní jednání,“ pochvaloval si ministr obrany po schůzce před novináři. „Odcházím z tohoto jednání potěšen, protože rozpočet ministerstva obrany bude navýšen zpátky o 1,2 miliardy korun,“ dodal.

Armáda chystá investice

Peníze půjdou do investic, řekl ve středu Metnar. Rozpočtový výhled na příští rok původně obraně přiznával ještě o 800 milionů víc. Nyní má obrana k dispozici 66,7 miliardy korun.

„Budeme pokračovat v tom našem plánovaném posilování a modernizaci armády,“ upřesnil Metnar, podle kterého peníze budou použity na důležité modernizační projekty, jako je nákup vrtulníků či bojových vozidel pěchoty.

Podle návrhu rozpočtu, který schválila vláda, měla mít obrana příští rok k dispozici 74,3 miliardy korun, což je o 7,6 miliardy korun více než letos. Je to ale zároveň o dvě miliardy korun méně, než počítal loňský rozpočtový výhled.

Ministerstvo obrany a armáda se stále potýkají s důsledky škrtů v rozpočtu v době hospodářské krize. Vojáci často používají desítky let starou techniku. Na její výměnu budou potřebovat desítky miliard korun. Česká republika se zároveň zavázala, že do roku 2024 budou obranné výdaje odpovídat dvěma procentům českého HDP. Teď je to zhruba 1,2 procenta a Česko tak patří mezi členské země NATO, které v poměru k HDP vydávají nejnižší částku. Kritici se obávají toho, že růst rozpočtu není dostatečný a závazkům v NATO Česko nedostojí.

Další dějství střetu s Maláčovou v pátek



V pátek se za Schillerovou chystá i další ministryně za ANO Marie Benešová – a u šéfky spravedlnosti se problémy neočekávají. Naopak s Maláčovou je vicepremiérka Schillerová často ve při a drhne i dojednávání rozpočtových záležitostí.

„Posilujeme bezpečnost naší země. Po dnešním jednání s kolegou Lubomírem Metnarem navýšíme rozpočet ministerstva obrany o dalších 1,2 miliardy korun! Všechny tyto peníze půjdou na investice do modernizace naší armády. Dojednaný rozpočet je také významným krokem k tomu, abychom splnili náš spojenecký závazek dávat na obranu dvě procenta HDP v roce 2024,“ uvedla po středečním jednání Schillerová.

Rychlovka s Dostálovou

Pochvaluje si i jednání s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO), která však musela v úterý čekat, než se Schillerovou dojedná Maláčová. „Šlo to hladce a bylo to rychlovka,“ komentovala na faceboku jednání s Dostálovou ministryně financí. „Jejímu resortu přidáme na příští rok ještě skoro 200 milionů korun. Tyto peníze půjdou hlavně na boj s kůrovcem, ale ještě jich zbyde dost i na digitalizaci stavebního řízení a na pořádání takových velkých akcí, jako je třeba brněnská MotoGP,“ dodala Schillerová.