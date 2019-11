Martínek (†22 měs.) nepřežil pád z okna. Táta promluvil o bolesti i krkavčí matce

Matěj (29) a jeho blízcí prožívají tu největší bolest. Před rokem přišli o syna a vnoučka Martínka (†22 měs.). Co se stalo to osudné ráno na českobudějovickém sídlišti, kdy chlapeček zemřel, není zcela jasné. Média psala, že matka vyskočila ze 4. patra s dítětem. Chlapec byl na místě mrtvý, žena přežila s těžkými zraněními. Později byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Ačkoliv uplynula dlouhá doba, matka Martina je stále na svobodě. Matěj marně čeká na spravedlnost a odpověď, proč jeho syn musel zemřít. O tom, co tragédii předcházelo a jak se vyrovnává se smrtí dítěte, se rozhodl promluvit pro Blesk Zprávy.

Matějovi se změnil život 6. listopadu 2018, kdy ho probudili policisté. Jeho partnerka Lenka (27) údajně vypadla z okna i s jejich synem. Dítě bylo na místě mrtvé, ona utrpěla těžká vnitřní zranění. Zpočátku nebylo jasné, zda žena vyskočila úmyslně, nebo šlo o nešťastnou náhodu. O osm měsíců později policie obvinila mladou ženu z vraždy. Hrozí jí až osmnáctileté vězení.

„Po shromáždění všech potřebných posudků a vyhodnocení stop přistoupili kriminalisté k obvinění ženy. I přes tyto skutečnosti se jedná také o obrovskou lidskou tragédii a policie nebude k případu zveřejňovat podrobnosti,“ uvedl letos v červenci jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Zatímco Matěj a jeho rodiče se stále nemohou vzpamatovat, žena je na svobodě. I proto se Matěj rozhodl promluvit o tom, co všechno mohlo vést k nepochopitelné události.

„Je to rok, co se to stalo, a ona je stále na svobodě. Myslím si, že když to bude vědět více lidí, může se to změnit,“ začíná své vyprávění Matěj, který během rozhovoru občas velmi těžko hledá slova.

Láska na první pohled

Matěj nyní žije přechodně u rodičů. Jeho matka Iva (49) přiznává, že když se rozhodl své trápení vypsat na sociální síť a pak promluvit do médií, vnímala to spolu s manželem jako další emocionální zátěž. A snažili se mu to rozmluvit. Přesto svého syna podporují. Nejhorší pro ně bylo zjištění, že poté, co matku Martínka pustili z nemocnice, neskončila ve vazební věznici. Zjistili to ve chvíli, kdy napsala vánoční přání jejich babičce. Jen toto zmíní, oba mají slzy v očích.

„Když to zatím není na pozemské spravedlnosti, ať lidi ví, kdo kolem nich chodí. Studuje doktorát na Jihočeské univerzitě, píše dotace, podniká, účastní se v kroji kulturních akcí a žije si, jako kdyby se nic nestalo,“ říkají o Lence Matějovi rodiče.

Matěj se s Lenkou seznámil před sedmi lety, kdy jel vlakem neplánovaně přes Brno, za kterým nastoupila do vagonu jeho osudová žena. „Jakmile jsem ji viděl, řekl jsem si, že tuhle holku chci. Byla to láska na první pohled, něco takového už nikdy nezažiju,“ popisuje první setkání s tehdy dvacetiletou dívkou.

Po pár měsících známosti Lenka otěhotněla. „Tehdy se rozhodla jít na potrat, i proti mému přesvědčení. To jsme se poprvé rozešli a asi tři roky se pak neviděli,“ svěřuje se Matěj.

Oba se ale znovu setkali, dali se dohromady a Lenka opět otěhotněla. Tentokrát se ale dohodli, že si dítě nechají. Pak se začaly objevovat první problémy.

Dítě po porodu nechtěla vidět

„Celé těhotenství to bylo jak na houpačce. Chvíli byla hrozně nadšená, v další chvíli říkala, že malého nechce. Takže už v té době jsme řešili variantu, že po porodu si dítě nechám já,“ pokračuje Matěj.

Na tuto dobu vzpomíná i Matějova maminka. „Ve dvacetistupňových mrazech se nechtěla hnout z malé zahradní chatky, kde spolu žili. Matěj se tam jednou vrátil a ona byla pryč, dokumenty z matriky o dítěti, které byli předtím spolu podepsat, našel roztrhané. Hledal ji a ona se pak ozvala, že je na psychiatrii. Na příchod dítěte se vůbec nepřipravovala, žádné shromažďování výbavičky, postýlka, prostě nic. Vlastně jsme s manželem do poslední chvíle netušili, zda syn přijde s čerstvě narozeným miminkem z porodnice sám, nebo i s ní. Doma jsme měli na příchod novorozeného Martínka vše nachystané, a to rovnou dvojmo, byli jsme připraveni na obě dvě varianty,“ řekla Iva.

Rovnou z psychiatrie pak Lenka putovala na porodní sál. Martínka po porodu vidět nechtěla. „Až druhý den, kdy začali jiným matkám vozit miminka, tak řekla, že chce malého vidět. A všechno se zlomilo a my jsme byli z Martínka hrozně nadšení,“ řekl Matěj s tím, že už tehdy se domluvili, že to bude on, kdo půjde na rodičovskou dovolenou. „Studoval jsem na bakaláře a ona na dva inženýry, takže do budoucna se jevilo perspektivnější, aby školu dokončila nejdříve ona,“ dodává mladý muž.

Matka Matěje: Fyzicky mě napadla

Pár se nastěhoval k Matějovým rodičům. Lenka prý příliš nadšená nebyla, ale Matěj se svým tatínkem měsíc chystal zázemí pro mladou rodinu. Neshody s Matějovými rodiči na sebe nenechaly dlouho čekat.

„V životě nebyla s dítětem u doktora. Týden po porodu začala brzo ráno odjíždět do školy a ke kozám a vracela se pozdě večer nebo vůbec. O dítě se nestarala, nekojila, mateřské mléko odstříkávala a to, které miminko nevypilo, jezdila prodávat do mléčné banky. Tu obrovskou nelásku k dítěti, kterou jsem u ní viděla, to bylo neskutečné,“ vzpomíná Iva. V září 2017 ji podle jejích slov dokonce Lenka fyzicky napadla a věc šetřila policie. Iva zároveň dodává, že vše, co s manželem říkají, vypověděli také na policii. „Snad to není nic tajného, protože o tomto všem jsme hovořili veřejně před mnoha lidmi již před tragédií,“ upřesňuje Iva.

Ačkoliv se rodiče i přátelé snažili synovi říci, jak matku jeho dítěte vnímají, Matěj to vidět odmítal. „Já jsem ji strašně miloval. Neviděl jsem, jak se chová k Martínkovi a k našim. Tak jsem se postavil za svou partnerku, za svoji rodinu,“ přiznává i Matěj.

Táta na plný úvazek

Už v té době Lenka své dítě poprvé na delší dobu opustila. Matěj pak našel byt v Českých Budějovicích a tam se společně přestěhovali. To už byl tátou na plný úvazek – malého krmil, vstával k němu v noci, dokonce s dítětem jezdil k rodičům své partnerky – sám. Peníze si přivydělával na brigádách.

Do dalšího bytu už se Matěj stěhoval pouze s Martínkem. Lenka je ze dne na den opustila. „Asi dva měsíce jsem ji neviděl, pak jsem jí napsal, že má dítě, že by ho měla navštívit, tak občas přišla s tím, že já u toho vždy byl a ona se dívala, jak si hrajeme, nikdy se malému pořádně nevěnovala,“ přibližuje vztah matky k dítěti.

„Martin byl andílek“

„Každý rodič si myslí, že jeho dítě je nejúžasnější, ale... malý byl andílek,“ odpovídá Matěj na otázku, jak vzpomíná na svého synka. „Nezlobil, byl samostatný a strašný žrout, co se před něj dalo, to snědl,“ zmiňuje. Do Matějova hlasu se vkrádá směs hořkého smutku a sladkých vzpomínek: „Byl společenský, když jsme někam šli, tak se postavil k cizímu stolku a začal žvatlat. Nebylo to dítě, co by se schovávalo a stydělo.“

Během dne, kdy se schylovalo k tragédii, se podle Matěje Lenka chovala jinak než obvykle. „Rozhodla se u nás přespat, což nikdy před tím neudělala. Řekla, že malého uspí sama. A pak usnula v jeho pokoji. Já jsem byl vděčný, říkal jsem si, že si tvoří k Martínkovi vztah, že s ním bude trávit více času,“ říká Matěj s tím, že už si byl jistý, že nechce, aby se mu Lenka vracela do života jako partnerka, ale doufal, že se oba dohodnou na péči o dítě, aniž by to museli řešit soudně.

Po páté ráno už byl Martínek po smrti. „Z usnesení o obvinění je zřetelné, že matka dítě vyhodila z okna ve čtvrtém patře a pak po nohách skočila sama z vedlejšího,“ uvedla rodina.

Matěj: Svět se roztříštil

„Kdo to nezažil, nepochopí. Když se tohle stane, tak se vám nezhroutí svět, on se roztříští, všechno, co vám připadalo běžnou součástí dne, jako vstávání, uvaření si čaje, snídaně – to člověka stojí strašně energie se k tomu dokopat a přesvědčit se, že to má vůbec cenu,“ pokračuje Matěj. Po tragické události odcestoval do zahraničí.

Nejdříve objel západní část Evropy na skútru a z Francie se pak vydal pěšky 900 kilometrů do španělského Santiaga de Compostela.

„Týden po návratu z cesty do Compostely byl náš syn, pod vlivem událostí, opět v tak špatném psychickém stavu, že jsme ho po domluvě s ním odvezli na intervenční centrum a on se následně na dalších asi šest týdnů nechal hospitalizovat na terapeutickém oddělení,“ dodává Matějův otec Marcel (51).

„Mockrát se mi stalo, že se mi o malém zdálo, že si spolu hrajeme a pak jsem se probudil ve stanu a nechápal jsem, co se vlastně odehrálo a nějakou dobu mi trvalo, než mi to všechno opět došlo,“ přibližuje mučivé myšlenky člověka, který přišel o dítě. Celá poutní cesta mu pomohla urovnat si myšlenky a přesvědčit se, že musí dál fungovat. A nejvíce ho podpořila rodina a přátelé. „V těžkých chvílích poznáte pravé přátele. A já zjistil, že v téhle oblasti jsem hrozně bohatý,“ říká tichým hlasem Matěj.

Policie: Svědci se nedostavují k výslechům

Lence nyní hrozí trest odnětí svobody v délce trvání 10 až 18 let. Rok po smrti Martina je stále na svobodě, což Matěj vnímá jako křivdu. Návrh o uvalení vazby už podal, byl však zamítnut.

„Ona údajně nesplňuje tři základní důvody pro vazbu – neuteče za hranice, neudělá to znovu a neovlivňuje svědky,“ vyjmenovává Matěj, kterého ale tíží jiné otázky.

„Snažil jsem se ji kontaktovat, protože jsem to nechápal a nerozuměl jsem tomu a nerozumím dodnes. Na otázku, proč mi zabila syna, jsem doteď nedostal odpověď. Představa, že je na svobodě, že malého naprosto vymazala, žije, jako by se nic nedělo, to přece není normální,“ kroutí hlavou Matěj a s ním i jeho rodiče.

Blesk Zprávy se pokusily kontaktovat i Lenku. Ta do telefonu sdělila, že nemá zájem se vyjádřit.

„Případ ze dne 6. listopadu 2018, při kterém zemřelo dítě, je vyšetřován pro závažný zločin vraždy, vyšetřovatel nemá ještě všechny potřebné výslechy svědků, ti se nedostavují k výslechům, což ztěžuje vyšetřování,“ sdělil Blesk Zprávám mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner na dotaz, jak vyšetřování pokračuje.

Co nahradí smrt dítěte?

„Co nahradí smrt dítěte? Mně ho nevrátí žádná finanční náhrada nebo odnětí svobody. Ale nemyslím si, že je správné, aby člověk, který takový čin spáchal, byl na svobodě,“ říká Matěj a pokračuje: „Mám pocit, že poslední rok se to stává velmi často – že rodič zabije své dítě.“

Matěj je momentálně sám. Jak říká, snaží se fungovat. Chodí do práce. Jednou by si chtěl splnit sen a zase cestovat.

Zatímco Matějova maminka si nedovede představit, že by Lenku znovu potkala, Matěj je k setkání, např. u soudu, odhodlaný.

„Já se jí chci podívat do očí a zeptat se proč – to je pro mě jediný důvod, proč jít k soudu. Odpověď nic nezmění. To, co udělala, to se stalo. A zajímalo by mě, zda se mi bude schopná podívat do očí,“ uzavírá bolavou zpověď Matěj a pouští si vzpomínkové video se svým synem, které pro něj vytvořili kamarádi.