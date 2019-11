Slovenka Ivanka Danišová (32), která musela kvůli nevyvinuté půlce obličeje podstoupit v Japonsku komplikovanou operaci, místo radosti smutní. Na svém instagramu informovala, že se jí vyskytly vážné pooperační problémy, kvůli kterým bude muset zřejmě odjet zpět do asijské země. A dost možná se i rozloučit s novým obličejem, který získala.

Byly to pocity plné naděje a radosti. Mladé Slovence narozené se vzácným syndromem se po dlouhém čekání a sbírce, do které přispěli lidé z celého světa včetně čtenářů Blesk Zpráv, podařilo na konci října dostat za japonskými lékaři a podstoupit náročnou operaci. Během té jí odborníci vytvořili půlku tváře, kterou neměla.

Celá procedura trvala šest hodin a Ivanka ji zvládla statečně, jak bezprostředně po ní informovaly její sestry. Ženu do Japonska doprovodily a držely palce, ať dopadne dobře několikatýdenní rekonvalescence, která Slovenku čekala.

Ivanka: Náhlý odlet a akutní zákrok

Nyní to vypadá, že problémy se vyskytly. Na sociální síti se o nich rozepsala sama Ivanka v dlouhém příspěvku plném zmínek o bolesti a smutku. „Moje největší přání po návratu z Japonska domů, po tak velmi náročné kraniofaciální operaci, bylo, aby můj postoperační stav byl excelentní a aby já a můj „nový kámoš“ jsme zvládli náročnou tříměsíční postoperační kraniofázi, kterou máme před sebou,“ píše žena, v co doufala a co se nenaplnilo.

„Není to ani sedm dní od příletu domů a cítím velmi vážnou komplikaci, která nastala. Hlavou člověku běží tolik myšlenek a otázek… neptám se, proč se to stalo, protože na to odpověď není. I když je moje duše zraněná a já jsem bojovala v Japonsku ze všech sil, tak bohužel stojím před dalším bojem a rozhodnutím – jak zachránit mého kámoše číslo dva,“ přiznala Ivanka s tím, že není jisté, že jí nový obličej zůstane.

„Nemám na výběr a musím čelit této situaci. Vypadá to na náhlý odlet do Japonska a akutní operaci,“ dodala.

Mladá Slovenka je nicméně odhodlaná se uzdravit. Jak zmínila, dala rodičům slib, že se to povede. „Poslední dny si čím dál více uvědomuji, jak těžké je vyhrát boj s Goldenharovým syndromem… věřím, že mého největšího snu se dočkám i se zpožděním,“ napsala Ivanka a vzpomněla na Vánoce.

Vzácná deformace tváře

Goldenharův syndrom je odborný název problému, kterým Ivanka trpí. Je velmi vzácný a způsobuje deformaci obličeje, část tváře se při něm doslova nevyvine. Žena se s potíží potýkala od narození a celý život pátrala po lékařích, kteří by jí obličej mohli zrekonstruovat.

To se jí v posledních letech podařilo, podstoupila operaci například v USA. Zákrok v Japonsku byl zatím poslední a měl být jeden z nejdůležitějších. Ivanka na své procedury pořádala veřejnou sbírku, jedna taková operace může vyjít i na čtyři miliony korun. Čtenáři Blesk Zpráv byli jedni z těch, kteří přispěli.