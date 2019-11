Zdeněk si moc dobře pamatuje, kde jeho závislost začala – bylo to během vojenské služby. „To víte, na vojně nebylo co dělat, tak se kouřilo,“ vzpomínal. Příklon k cigaretám mu vydržel i po odchodu do zaměstnání, dlouhá léta se živil v plynárenském průmyslu. „Před desátou hodinou ranní už jsem jich měl v sobě deset,“ popisoval muž, jak moc kouřil. Průměrně zvládl dvě krabičky cigaret denně.

Zlozvyk Zdeňka dlouho nijak netrápil, jak říká, cigarety byly levnější než dnes, a on měl navíc slušně placenou práci. S kouřením nepřestal ani přes apel rodiny: jeho bratr i synovec byli pneumologové, tedy odborníci na plíce. A neustále mu říkali, že jednou může skončit špatně. Zdeněk ale přiznává, že jejich komentáře nevnímal. „Nikdy si žádný mladý člověk nedá nic poradit,“ připustil.

Pokašlávání a problémy s dechem

Muž přístup změnil, až když mu bylo 45 let. „Dostal jsem něco jako chřipku, bylo to strašlivě silné,“ zavzpomínal pro Blesk Zprávy. Zdeněk se cítil tak špatně, že dva dny nekouřil – pro něj něco naprosto nepředstavitelného. A najednou si řekl, že by to období mohl prodloužit. To se mu podařilo, od té doby už si nikdy nezapálil.

Jeho zdraví už ale bylo poškozené. Špatně dýchal, pokašlával a zadýchával se. Rozhodl se proto svůj stav vyšetřit nejdříve u bratra pneumologa a následně u synovce. „Po bronchoskopii mi sdělil (synovec, pozn. red.), že mi plíce pracují jen na 80 procent a že mám CHOPN,“ sdělil.

Zdeněk musel začít brát léky, které užívá dodnes. „Cigarety na mých plicích zanechaly následky. Na stoprocentní funkci plic už se nikdy nedostanu, ale poté, co jsem kouřit přestal a začal se léčit, se můj stav nezhoršuje,“ popisoval muž.

Byť je to téměř 40 let, co Zdeněk s cigaretami přestal, stále musí docházet jednou týdně k lékařce. Dokonce se odstěhoval pryč z Prahy na vesnici, kde je vzduch čistší, aby mohl lépe dýchat. Dnes má k cigaretám odpor a varuje novou generaci, aby se zlozvykem nezačínala. „Je obrovský problém hlavně pro mladé lidi… já už to tu nějak doklepu, ale oni mají celý život před sebou,“ uzavřel své vyprávění.

Alarmující počet nemocných

Chronická obstrukční plicní nemoc, kterou Zdeněk trpí, je závažná choroba, která postihuje dýchací cesty v plicích. Vyvíjí se desítky let a postihuje zejména lidi ve věku nad 50 let a kuřáky. Čím dál častěji se ale objevuje i u mladších lidí. V současnosti CHOPN trpí 300 tisíc Čechů a dalších 300 tisíc o tom neví, přičemž reálné číslo může být ještě vyšší.

Lékaři v pilotním screeningovém programu zjistili, že zasaženo bylo 28 procent ošetřených Čechů, tedy téměř třetina. Další třetina má navíc jiné plicní potíže velmi podobné CHOPN.

„Počet nemocných je alarmující,“ varuje Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Nemoci přitom podle něj lze předejít, je přímo spojena se současným životním stylem – znečištěním životního prostředí, kouřením a nezdravou stravou. „V učebnicích pana Thomayera (jeden ze zakladatelů českého lékařství, pozn. red.) o tom prakticky nic nenajdete. Ta nemoc je preventabilní. Vzniká tím, jak žijeme,“ uvádí Koblížek příklad, který dokazuje, že jde o moderní problém.

Kuřáci dosáhnou na moderní léky

Hlavní prevencí CHOPN je nepodléhat cigaretám. I když prezident Miloš Zeman veřejně prohlašuje, že je na ně člověk od věku 27 let připravený.

Kuřáci jsou zasaženi nejčastěji. Dosud byl ale problém, že právě kvůli tomu, že si nemoc přivodili sami, jim pojišťovny neproplácely moderní léky. To se nyní mění. „Když kuřáci nedostanou léky, nastává zhoršení stavu, hospitalizace a úmrtí, což ve výsledku stojí mnohem více,“ zmínila profesorka Martina Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice, proč byla změna nutná.

Nově tedy i kuřáci na moderní léky dosáhnou, musí jít však o takzvané spolupracující kuřáky. Tak se definují lidé, kteří sice ještě s cigaretami nepřestali, ale aktivně se o to snaží. „Pacienti, kteří absolvovali intervenci proti kouření, užívají léky podle pokynů lékaře a snižují počet vykouřených cigaret, se nově zařazují do kolonky spolupracující kuřák a otevírají se jim dveře k moderní léčbě,“ vysvětlila profesorka.

„Nebudou tak často, nebo dokonce vůbec muset do nemocnice s výrazným zhoršením příznaků,“ připojila Vašáková s tím, že ani diabetici nepřicházejí o léky, když nedodržují dietu. „Bojujeme proti kouření, ne proti kuřákům,“ dodala Ivana Čierná Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Nechte si ve středu vyšetřit plíce zdarma

Protože je u chronické obstrukční plicní nemoci zásadní, v jaké fázi je zachycena, pořádají každoročně čeští lékaři 20. listopadu na počest Světového dne CHOPN celorepublikovou akci, v rámci které zdarma vyšetří zájemcům jejich plíce.

Letos je zapojeno 76 pneumologických ambulancí po celé zemi, jejich celkový seznam najdete na adrese pneumologie.cz. Stačí do ordinace přijít a lékař vás buď vyšetří ihned na místě, nebo objedná, záleží podle počtu lidí. Vyšetření probíhá pomocí dýchání do speciálního přístroje, je to nebolestivé.

Kontrolu plic bude možné od 12 do 19 hodin provést rovněž v několika obchodních centrech, kde budou mít lékaři připravené mobilní ordinace. Zapojená centra: