Dalík původně dostal čtyři roky vězení za to, že si při neformální schůzce ohledně nákupu pandurů řekl v roce 2007 o úplatek pro někoho z české vlády. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, žádal podle trestního spisu půl miliardy korun. Tento rozsudek ale soud zrušil.

Po zásahu Nejvyššího soudu ve vleklé kauze ovšem padl nový rozsudek, který Dalíkovi o rok přitížil. Soud dospěl k názoru, že podváděl, když se pokusil ze zbrojařů vylákat peníze. Uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na ministry. Nejvyšší soud později odmítl Dalíkovo dovolání a Ústavní soud jeho ústavní stížnost.

Topolánek si rýpl: Já mám ve vězení Dalíka, Zeman měl Snopkovou se Svobodou

Zda soud v pondělí ve věci rozhodne, není jasné. „Rozhodnuto být pravomocně může a nemusí, neboť odsouzený i státní zástupce si mohou podat stížnost, případně může být jednání odročeno,“ řekl ČTK předseda senátu Miroslav Nahodil.

Pokud by soud dnes pravomocně rozhodl o Dalíkově propuštění, předpokládá se, že na svobodu by vyšel ještě dnes. Pokud by naopak soud pravomocně rozhodl o zamítnutí žádosti, novou žádost by si Dalík mohl podat za dalších šest měsíců.

Dalík býval tajemníkem bývalého českého premiéra Mirka Topolánka (ODS). Nákup pandurů v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, v níž Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.