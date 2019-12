Do oken mříže a folie za tisíce. Zámečníci radí chaty navíc i ověsit několika zámky. Kvůli špatně zazimovaným domům řeší policie každoročně stovky loupeží. Zloději se v poslední době zaměřují často také přímo na domovní trezory a na zbraně. Podle zámečníků může pomoct jen poctivé zabezpečení, do kterého se vyplatí investovat. Podle jejich návodu se z chaty stane nedobytná pevnost.

Zajištění a zazimování chaty na podzim řeší drtivá většina českých chatařů. Právě kvůli odbytému zabezpečení pak policie řeší stovky vykradených chat, které majitelé po zimě nahlásí. Škody jsou za miliony.

„Tato problematika se netýká pouze chatařů, ale i ostatních občanů, kteří vlastní jiné nemovitosti,“ upozorňuje na nutnou opatrnost při opouštění obydlí komisařka z krajského ředitelství policie Středočeského kraje Eva Hašlová.

Dveře se dají zabezpečit rovnou pětkrát

U opuštěných chat má zloděj na vyloupení spoustu času. Vstupní dveře je proto dobré kromě klasického zamknutí pojistit dalšími zámky. Samotné kování je dobré alespoň na zimu vyměnit za to s překrytem. To zabrání odvrtání nebo vylomení. Zamknout by mělo jít na několik západů. Rozhodně je ale užitečné přidat zámek ještě jeden, nejlépe do horní třetiny dveří.

Zámečníci doporučují pořídit rovnou bezpečnostní dveře podle evropské normy v protipožárním a protihlukovém provedení. To se vyplatí zejména v silných mrazech.

„Dveře, které oddělují prostory s rozdílnými teplotami a vlhkostí, musí být speciálně upraveny, aby takovým podmínkám odolaly. Doporučujeme u těchto dveří odolnost vůči teplotním rozdílům do 20 stupňů a rozdílu relativní vlhkosti zhruba do 50 procent. Dveře mohou mít skleněné prvky, které však nesmí narušit jejich bezpečnost,“ radí Cech mechanických zámkových systémů ČR.

Dát záležet by si měli chataři i na zárubně. Podle zámečníků je ideální dutá kovová futra vyplnit směsí, která po zatuhnutí zabrání roztažení zárubně. Dveře by měly mít vždy troje panty, které musí být umístěné uvnitř domu. Je taky dobré si nechat zkontrolovat, zda se dveře neprověšují.

Na okna přidejte další zámky i folie

Na okna, které jsou dosažitelná bez žebříku, nechte nainstalovat pevné ocelové mříže. Kdo chce mít jistotu, měl by oslovit certifikovanou firmu. Certifikát by měl mít i visací zámek, pokud takový na mřížích bude.

„Doporučujeme bezpečnostní folie na sklo, které slouží jako zabezpečení oken. Zároveň folie chrání osoby před zranění rozbitým sklem,“ radí zámečníci, podle kterých by měly folie na oknech v přízemí a dostupných v patře z venkovní strany mít tloušťku alespoň 0,35 milimetru až 3 milimetry.

Takové folie ochrání okno nejen před vhozeným kamenem, ale i před zápalnou lahví. Bezpečností firmy rozlišují typy, které zabrání vysypání skla a typy proti vniknutí. Policie doporučuje nainstalovat i okenice a to ty, které jsou uzavíratelné z vnitřní strany.

Okna můžete nechat i s otevřenou ventilací, to ale pouze za předpokladu, že na nich máte přídavné zámky. Je dobré nainstalovat ochranu proti vypáčení okenních pantů, uzamykání střešních oken a uzamykatelné balkonové kliky.

Všechny zámky by měly být ovladatelné mechanickým klíčem nebo mechanickým číselným kódem. „Mechanické zábranné prostředky ovládané mechanicky klíčem, doporučujeme sjednotit na jeden hlavní klíč,“ radí Cech mechanických zámkových systémů ČR.

Obecně je potřeba u jakéhokoli zámku či bezpečnostního prvku zkontrolovat, jestli odpovídá předepsané normě. Konkrétní normy, kterým by zámky měly odpovídat, zámečníci uvádí v mobilní aplikaci „Zabezpečte se!“, kterou vydalo Ministerstvo vnitra společně s Policií ČR.

Zloději jdou po trezorech a zbraních

Letos policisté do aplikace přidali i návody, jak zabezpečit trezory. „Pachatelé jsou si vědomi, že lidé v trezorech ukrývají důležité a cenné věci, proto jsou jejich předmětem zájmu. Pro uživatele mohou být také velmi užitečné informace související s uložením krátkých a dlouhých zbraní, neboť i ty jsou cílem zlodějů,“ uvedla komisařka Hašlová.

Policisté se do projektu zapojují především v rámci preventivních aktivit a v souvislosti s kontrolami chatových oblastí. Sami ale říkají, že jim velmi pomáhají všímaví sousedé a okolí. „To nejmenší co může každý z nás udělat je, oznámit podezřelé dění na tísňovou linku, kdy policisté získané informace prověří,“ doplnila Hašlová.