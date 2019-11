Přízemní mrazíky udeřily, ale houbaři stále nosí z lesa plné košíky. Jenže nejsou přemrzlé houby nebezpečné? A do kolika stupňů se vyplatí na sběr ještě vyrazit? Letos může sezona trvat až do prosince, řekl pro Blesk Zprávy Jaroslav Landa z České mykologické společnosti. Skalní houbaři košíky neodkládají ani v zimě.

Jsou ty houby přešlé mrazem? Můžu je sníst? To jsou nejčastější dotazy, které se objevují v houbařských skupinách na sociálních sítích. A Jaroslav Landa nám potvrdil, že i k nim do mykologické poradny se s těmito otázkami na ně houbaři obracejí.

Je přemrznutí problém?

Podle mykologů menší mrazík problém představovat nemusí. Záleží jenom na tom, jestli houbu stačí poškodit. „Pokud ta plodnice přemrzne, ale já na ni nic nepoznám, tak je to dobré. Problém nastává, když už na ní je vidět, že už není fit, že je dužnina změklá, že už nemá tu svoji konzistenci. Jsou to podobné příznaky, jako když stárne. Prostě se začne rozkládat a to byste do sebe dostali věci, o které byste určitě nestáli,“ řekl Blesk Zprávám Landa.

Jestli je houba „fit“ asi každý pozná. Jenže se může stát, že zdravá nebude ani jedna a my jsme šli do lesa zbytečně. Proto mykologové doporučují sledovat vývoj počasí v místě, kam se hodláte vypravit. Nejhorší pro houbu i pro houbaře je to, když plodnice zmrzne několikrát za sebou. „Plodnice obsahuje hodně vody a moc nevydrží, po opakovaném přemrznutí ztratí strukturu. Slabý mráz přežije a pokud přemrzne jednou a krátce, tak se toho moc nestane,“ vysvětlil Landa. Je také zapotřebí brát v úvahu, že při zemi bývají nižší teploty, než jaké se hlásí při předpovědi počasí.

Jsou zmrzlé houby nebezpečné?

Jednou z často pokládaných otázek je, jestli se zmrzlou houbu lze otrávit. „V tomhle případě my nemluvíme o jedlosti nebo jedovatosti. Jedlé houby jsou vždycky jedlé a jedovaté jsou vždycky jedovaté. Ty toxiny tam ale budou kvůli rozkladu,“ řekl mykolog.

Mráz charakter houby nemění, mění ale její zdraví. A nezdravá houba na talíř nepatří.

Ostatně i doma si můžeme zdravé houby zmrazit a budou stejně bezpečné, jako když byly čerstvé. „Ano, houby je možné zmrazit. Akorát je po rozmrazení musíme hned zkonzumovat. Proto je důležité vždycky oddělit jen tolik, kolik spotřebuje. Doporučuje se také houby před zmrazením tepelně upravit, ale není to úplně nutné,“ poradil čtenářům Blesk Zpráv Landa.

Houby budou!

Sami houbaři jsou překvapeni, kolik toho teď z lesa ještě nosí. A vypadá to, že ještě nějakou dobu sezona potrvá. Podle mykologů budeme pro houby chodit celý listopad a možná ještě v prosinci. Odborníci upozorňují, že klima se u nás opravdu mění a je tepleji.

Navíc jsou houby, kterým nějaký ten mrázík nevadí. „Jistě, i takové jsou. Ze zimních druhů je nejznámější penízovka sametonohá nebo hlíva ústřičná. Ty přežijí do mínus tří, čtyř stupňů i opakovaně,“ upozorňuje Landa, na co se můžeme vypravit, až začne mrznout.