Na vlastní pěst se rozhodla řešit problém s nevyhovujícím jídlem v pardubické mateřské škole skupina rodičů, která sem posílá své děti. Po podezření, že strava není úplně v pořádku, se rodičům podařilo dostat se do kuchyně školky, vše nafotit a následně poslat stížnost pardubickému zastupitelstvu. To slíbilo zlepšení, informoval web iDnes.cz.

Problém se týkal mateřské školy Korálek, která se nachází na východě Pardubic. Rodiče tvrdili, že jejich děti zde dostávají velmi špatnou stravu hraničící se zdravotní závadností a navíc v malých porcích.

„Jedná se zejména o vařená jídla, která jsou dětem servírovaná v miniporcích, velmi často se jedná o jídla nedochucená, téměř také neexistuje vrstva másla či pomazánky na svačině, podává se zkažené ovoce a naprosto neodpovídající množství přílohy či dokonce masa a hlavních surovin,“ uvádí jedna ze stížností rodičů.

Kuchařky si suroviny na jídlo odnášejí pro sebe?

Další z této situace viní pracovníky školky, konkrétně její kuchyně. „Někteří z nás byli očitými svědky, jak si zaměstnanci kuchyně potajmu odnáší a nakládají do auta maso a potraviny, suroviny a později i hotová jídla ze zadního traktu školní kuchyně,“ píší dále rodiče.

Velká zpráva o Zemanově zdraví: Prezident zhubl 20 kilo, přichází o svaly a špatně chodí

Aby měli důkaz, že k těmto problémům skutečně dochází, podařilo se jim získat z kuchyně sérii fotografií. Vyvstává otázka, jak se rodiče do těchto prostor dostali, ale to školka nekomentovala. Zato slíbila, že dojde ke zlepšení, některé věci se podle ní již zlepšily. „Můžu vám říct, že z toho nespím, je to velmi složitá situace. Oficiální stížnost se ke mně nedostala, ale s kuchařkami jsme se domluvily na určitých postupech,“ sdělila pro iDnes.cz Venuše Novotná, která školku vede.

Ředitelka: Nic jsem neviděla

Že si ředitelka za svými slovy stojí, dokazují fotografie rodičů, kterým se znovu podařilo situaci v kuchyni zdokumentovat. Aby ovšem dosáhli „svého“, museli stížnost zaslat až na pardubické zastupitelstvo, které se k jejímu projednávání dostalo až tento měsíc. „Je to neskutečný hnus a ostuda města,“ hlásil během diskuze jeden z rodičů.

Dohled nad školkou později slíbil pardubický primátor Martin Charvát (ANO). Podle něj stížnost řeší náměstek odpovědný za školství Jakub Rychetský.

Tisíce dětí nechodí do povinné školky. Rodičům hrozí obří „flastr“ i sociálka

Rodiče jako jednu z příčin současné situace uváděli neshodu s ředitelkou zařízení Alenou Stehnovou, která je zároveň starostkou prvního pardubického obvodu za ANO. Měla mít mezi zaměstnanci kuchyně dlouholeté přátele, tudíž jim nedokázala domluvit.

Stehnová ale říká, že výrazné problémy nezaznamenala. „Můžu k tomu říct, že je mi to nesmírně líto, protože nám všem by mělo jít v první řadě o děti. Už tam rok nejsem, stížnost jsem viděla a řekla bych, že za mého působení tam nic takového nebylo, a pokud ano, s vedoucí jídelny jsem to hned řešila,“ reagovala starostka.