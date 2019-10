Nebyl to státní rozpočet, ani nadcházející státní svátek a snad ani zdraví prezidenta Miloše Zemana. Nejdiskutovanějším tématem posledních dní byly dámské menstruační vložky Always. Jejich výrobce totiž podlehl tlaku a oznámil, že z balení odstraní ženský symbol, aby se při používání vložek cítila komfortně všechna pohlaví. Krok českou veřejnost zaskočil, hradní mluvčí Jiří Ovčáček mluví o „ideologickém teroru menšin“.

O odstranění symbolu Venuše, který se historicky na vložkách používal ke značení ženského pohlaví, rozhodla nadnárodní firma Procter & Gamble (P&G), které značka Always patří. Reagovala tím na dlouhodobé námitky ze strany transgender aktivistů, podle kterých takové značení není inkluzivní. Protože ne všichni lidé, kteří menstruují, se identifikují jako ženy.

Téma otevřela v létě aktivistka vystupující pod pseudonymen Melly Boom. „Víte, existují non-binary (osoby, které se necítí ani jako ženy, ani muži, pozn. red.) a transgender lidé, kteří by také rádi používali vaše produkty,“ vzkázala směrem k Always. Její komentář se stal populární a rychle se k němu připojili další bojovníci za genderová práva. Všichni se ptali, proč je ženský symbol na vložkách tolik důležitý.

P&G se nakonec rozhodl tlakům vyhovět. „Always více jak pětatřicet let cílí na dívky a ženy a bude v tom pokračovat. Zároveň je ale odhodlán vydat se cestou rozmanitosti a inkluze, aby pochopil potřeby všech zákazníků,“ vysvětlila společnost pro televizi CNN. „Uvědomili jsme si, že ne všichni, kdo menstruují a potřebují vložku, se identifikují jako ženy,“ dodala. Kdy změna nastane, P&G nesdělil.

Mohlo to být obyčejné oznámení, krok ale vyvolal po celém světě značné emoce. Mnoho lidí na sociálních sítích kroutí hlavou nad tezí, že menstruují i jiná pohlaví než ženy. „Podle aktivistů nejsou všichni, kdo menstruují, ženy. Výrobce jim ustoupil a nebude na vložky používat symbol ženství. A já se ptám, proč se ustupuje idiotům? To mají opravdu takovou moc? Menstruovat může jen tvor s dělohou a to je žena - vždycky žena!“ stěžuje si nejmenovaná Češka na twitteru.

Podobné reakce přišly i od mužů. „Vždy menstruovaly a menstruují ženy! Co potom mají ve škole učit děti?“ ptá se jeden z uživatelů.

Komentář přidala i ekonomka Markéta Šichtařová. „Mám pokrokářsky koupit Pikorovi (její manžel, pozn. red.) vložky, když jsem se dozvěděla, že ne všichni menstruující jsou ženy? Nebo mám zpátečnicky po Gillette zbojkotovat i Always, když jsem se dozvěděla, že vykazuje 0 % rozumu?“ uvedla na sociální síti matka šesti dětí. Připomněla tím kauzu s výrobcem holících nástrojů Gillette, kterého poté, co oznámil, že bude bojovat s „toxickou maskulinitou“, přestala řada zákazníků podporovat.

Negativně novinku vnímá rovněž prezidentův mluvčí Ovčáček. „Nejde o nic jiného než o ideologický teror menšin, které si uzurpují za vydatné pomoci liberální levice právo diktovat většině,“ podělil se o svůj názor.

Téma rezonovalo i mezi politiky. „Ne, to není pravda, že ne.... to by bylo dost šílené i pro moji knihu o šílenostech politické korektnosti,“ pohoršil se poslanec Patrik Nacher (za ANO). „Tak přemýšlím, kdy z mé pěny na holení zmizí for men.... ne všichni, kdo se holí, jsou muži… Svět se zbláznil....“ nechápe expředseda STAN Petr Gazdík. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) proto přišel s návrhem – je třeba Always dát jasně najevo, že jde o přešlap.

Ne všichni Češi však vnímají odstranění ženského symbolu z vložek negativně. Mladá žena z Prahy (jejíž jméno redakce zná, pozn. red.) zažila situaci, ve které by se „neutrální“ vložky hodily. „Na jednom festivalu jsem nečekaně dostala menstruaci. Byl svátek a já neměla u sebe žádné vložky… všech jsem se ptala, ale každý měl jen tampon a ty já nemůžu, jsem alergik,“ svěřila se.

„Pak jsem narazila na osobu, která je žena, ale na akcích se stylizuje do muže. Vlastně se pořád stylizuje do chlapa, má přítelkyni, nosí mužské oblečení. Tak jsem se v nejvyšší nouzi zeptala, jestli nemá vložku. A on: Ano mám. Zatím je pořád potřebuju,“ popsala, jak situace dopadla.

Osobně si nemyslí, že by taková osoba nutně řešila obal na vložkách. Podle ní to ale jasně ukazuje, že existují lidé, kteří menstruují a necítí se jako příslušníci svého biologického pohlaví. „Kvůli téhle zkušenosti s tím souhlasím,“ říká o rozhodnutí Always.

Televize CNN připomíná, že menstruace může být pro non-binary a transgender lidi značně nepříjemný zážitek, který vede až k dysforickým stavům. Mezi ty patří silné pocity úzkosti, nepokoje či deprese. Je to z toho důvodu, že menstruování je kulturně asociováno právě výhradně se ženami.