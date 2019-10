Za rok do konce září vzrostla průměrná útrata v restauracích za obědy o 6,5 procenta na 124,5 koruny. Vyplývá to ze zjištění společnosti Edenred, která nabízí stravenky Ticket Restaurant. Podle firmy je to kvůli tomu, že se ekonomice daří a lidé si připlácejí za kvalitnější jídlo, ale také tlakem na trhu práce. Ceny nad průměr rostou ve městech poblíž hranic s Německem a Rakouskem, v Ústí nad Labem vzrostly meziročně o 7,8 procenta, v Plzni o 7,4 procenta, nad sedmi procenty byl růst také v Karlových Varech a Českých Budějovicích.