Státní fond životního prostředí (SFŽP) by měl do konce týdne posoudit, zda byla při problémech s takzvanými kotlíkovými dotacemi v Jihočeském kraji porušena pravidla. Po dnešním druhém zasedání uhelné komise to ČTK a České televizi řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle Mladé fronty DNES byly minulý týden využity počítačové programy k urychlení žádosti. Podle kraje následné analýzy nenaznačily, že by podávání žádosti bylo zatíženo extrémními požadavky ze stejných IP adres nebo že by šlo o formu vnějšího útoku.