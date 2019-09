Jedno z nejčastěji předepisovaných antidepresiv v Česku má na tlumení deprese jen malý vliv. První mírné účinky se objeví až po 12 týdnech užívání. Oproti tomu se skvěle dokáže vypořádat s úzkostmi. Vyplynulo to z rozsáhlé studie University College London. Zkoumání se týkalo účinné látky sertralin, kterou obsahuje například populární antidepresivum Zoloft. V Česku ho berou tisíce lidí.

Podle televize BBC jde o největší studii týkající se této látky, která kdy vznikla. Účastnilo se jí 650 lidí, u kterých lékaři po dobu 12 týdnů zkoumali, jaký na ně má sertralin vliv. Všichni pacienti byli „běžní“ pracující lidé, kteří v posledních dvou letech vyhledali kvůli nepříjemným psychickým stavům odbornou pomoc. Neléčili se tedy dlouho.

Jejich věkové zastoupení se pohybovalo od 18 let do 74 let. Trpěli různými poruchami, někteří měli depresi, jiní úzkosti a další zažívali kombinaci obou dvou problémů. U všech panovala klinická nejistota, zda jim vůbec antidepresiva předepsat - nikdo nebyl těžce nemocný. Autoři studie zdůraznili, že tento aspekt byl velmi podstatný.

Polovina skupiny obdržela jednu kapsli s obsahem 50 mg sertralinu denně. To brali první týden. Následujících jedenáct týdnů brali dvě kapsle denně. Je to velmi podobné dávkování, které by obdrželi při návštěvě lékaře. Druhá skupina dostala placebo.

Výsledek? Ani po šesti týdnech nebylo u lidí, kteří antidepresivum brali, pozorováno, že by se jejich symptomy týkající se deprese zlepšily. Lék dokázal pomoci jen s úzkostmi. První efekt proti depresím, a ještě relativně slabý, se projevil až po 12 týdnech užívání.

Podle doktorky Gemmy Lewisové, vedoucí výzkumu, zjištění odpovídají faktu, že věda stále stoprocentně neví, jak antidepresiva fungují. „Vypadá to, že lidé, kteří látku užívají, mají menší úzkosti, a proto se cítí lépe, i když symptomy samotné deprese příliš sníženy nejsou,“ popsala lékařka hlavní zjištění.

Slabé antidepresivum pro všechny

Lewisová si nemyslí, že by se kvůli výsledkům studie měl sertralin přestat užívat. Funguje, jen jinak, než se myslelo. Na úzkosti je skvělý, ovšem pokud s ním někdo bude chtít léčit deprese, je to běh na dlouho trať a efekt možná nebude tak ohromný. Dosud se předpokládalo, že antidepresiva začínají působit u šestého až osmého týdne užívání.

Doktorka rovněž zmínila, že vliv sertralinu na pacienty se nelišil v návaznosti na to, jak těžkým problémem trpěli – v rámci depresí byl slabý u všech. To ale zároveň znamená, že jde o univerzální léčivo, které bude možné v budoucnu předepisovat i lidem, kteří netrpí vážnými stavy a žádají o pomoc. Zhruba tak se s léčivem zachází již nyní.

Miliony užitých denních dávek

Sertralin patří do skupiny látek, kterým se říká inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Najdeme ho například v antidepresivu Zoloft, který v Česku proplácí zdravotní pojišťovny. SSRI jsou v dnešní době nejpředepisovanějšími léčivy na deprese a úzkostné poruchy, někdy se jim z toho důvodu přezdívá „moderní antidepresiva“. Lékaři u nich oceňují například to, že je u nich výrazně menší riziko závislosti než u dřívějších látek.

Sertralin funguje tak, že zvyšuje v mozku lidí hladinu serotoninu – hormonu, který ovlivňuje náladu. Pokud ho má člověk nedostatek, vedle depresí to může způsobovat například agresi nebo špatný spánek. Lékaři antidepresiva se sertralinem předepisují mimo jiné na na panickou poruchu, obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD) nebo posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).

Popularitu SSRI dokazuje fakt, že co do množství jsou v Česku mezi nejužívanějšími antidepresivy. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo v roce 2017 spotřebováno necelých 164 milionů DDD (definované denní dávky) sertralinu. Je to více než předchozí roky, nicméně stále pod průměrem OECD.

Ústav zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) uvedl, že v roce 2017 bylo v Česku registrováno celkem 1031 ambulantních pracovišť psychiatrie. Na 10 tisíc obyvatel ČR se v nich léčilo 614,4 lidí. Nejčastěji lidé vyhledávali pomoc kvůli neurotické poruše (46 procent) a afektivní poruše (20 procent). Dále jsou častými poruchami organické duševní poruchy (13 procent), schizofrenie (10 procent) a poruchy vyvolané návykovými látkami (8 procent).