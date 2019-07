Není viagra ani tablety na úporný průjem. Lékárníci bědují: Chybí přes 100 léků

České lékárny nadále sužují výpadky léků, z nichž některé jsou nenahraditelné. Pacienti tak musí přistupovat ke změně léčby, což představuje pro řadu z nich velký problém. Podle České lékárnické komory (ČLnK) se situace v posledních týdnech zhoršila. Zatímco v minulých měsících chybělo v průměru kolem 60 léků, nyní je to už přes sto. Kromě Vigantolu chybí např. Ercefuryl na průjem, Dithiaden proti alergii, léky na astma a Dostinex, který se užívá např. po potratu. Mimo jiné chybí také viagra.

„Výpadky léků trvají pořád, chybějící léky se střídají, ale poslední týdny se situace o něco zhoršila. Zatímco v minulých měsících chybělo v průměru kolem 60 léků, teď už je to přes 100,“ řekla Blesk Zprávám Michaela Bažantová, mluvčí ČLnK.

Léky nejsou ani na astma

K dostání není např. lék Ercerufyl, kteří lékaři předepisují na úporný průjem, lidé jej často vozí na dovolenou do destinací jako je Egypt nebo Tunisko. Dále pak kapky vitamínové kapky Vigantol pro kojence, malé děti a seniory.

Lékárníci dále upozorňují, že chybí například Dithiaden proti alergii, Alvesco sprej pro astmatiky, Dostinex, který slouží např. při zastavení laktace po potratu a metformin v retardovanych formách, sloužící při léčbě diabetu 2. typu.



Nedostatková je také viagra, pilulka na potenci. Ta je však narozdíl od jiných léků nahraditelná a k dostání bude od druhé poloviny července.

Lékárníci řeší nedostatky na Facebooku

„Co si pamatuji za ty roky ze své praxe lékárníka, tak to není tak dávno, co jsem nějaký chybějící lék sháněl jednou za 14 dní, nyní je to na denním pořádku,“ řekl Aleš Krebs, viceprezident ČLnK a zároveň lékárník v malém městě poblíž Olomouce.

Podle něj mají čeští lékárníci na Facebooku uzavřenou skupinu, kde se snaží od kolegů zjišťovat, zda nedostatkový lék nemají v jiné lékárně a zda by si ho nemohli nějak předat, případně poslat pacienta s receptem do jiné pobočky.

„Stávají se z nás, nechci to slovo použít, ale musím - logistici. Neustále něco sháníme. Opakuje se pořád ten samý scénář, kdy nemáme pacientům co nabídnout, tak se snažíme s kolegy řešit, zda ten lék někdo nemá. Situace rozhodně není dobrá,“ přiznává Krebs.

Pacienti mohou kvůli výpadkům přestat léky užívat

Některé léky mají výpadky týden, ale některé chybí dlouhodobě a to velmi komplikuje léčbu pacientů. „Pokud se lék skutečně nedá nahradit, tak se musí pacientova léčebná terapie měnit, ačkoliv ta stávající je účinná a je pro daného člověka nejvhodnější,“ popisuje problémy Krebs s tím, že někteří pacienti snáší výpadky a nahrazování jinými léky těžce.

I když dostanou pacienti lék se stejnou účinnou látkou, je to pro mě psychicky nepříjemné. „Někteří jsou fixovaní na tvar nebo barvu léku a z toho pak plynou další problémy - pacienti přestanou léky užívat, nebo je užívají špatně, protože jim zkrátka nevěří,“ varuje viceprezident komory před následky výpadků léků.

Do Česka míří várka chybějícího léku na srdce. „Nedostane se na všechny,“ varují apatyky

Proč mají léky výpadky?

Podle mluvčí ČLnK se jedná o mix více faktorů. „K dřívějším reexportům se přidávají i potíže z dodávkami ze strany výrobců, ať již upřednostňováním zemí s pro ně výhodnější cenou, neboť Česko je v důsledku systému tvorby cen a úhrad na velmi nízké cenové hladině, nebo také problémy s výrobou účinných látek a její koncentrací na minimum výrobců. Pak stačí výpadek jednoho z nich a trh to postihne velmi významně,“ vysvětluje Bažantová.

„Je to také začarovaný kruh - jeden lék vypadne, zvýší se spotřeba jeho náhrady - je to jak lavina a vy pak nemáte pacientovi jak pomoci,“ dodává Krebs.

Chybějící léky v Česku, které jsou nenahraditelné nebo těžko nahraditelné: Accupro, Accuzide, Aknecolor, Algifen tbl., Alvesco sprej, Dithiaden, Dostinex, Ercefuryl, Fucidin, Macmiror tbl., Valsacor 80, Uniclophen gtt oph., Vigantol, Euthyrox síly pod 100mcg, metformin v retardovanych formách, Lopridam, Hipres 5, Dasseta, Nimesil a Aulin v rozpustných formách.