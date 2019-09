Stalo se tak v Bucharově ulici v Praze 5 ve stejný rok, kdy značka slaví 25 let na trhu. Do konce roku má přibýt dalších 5 provozoven, což znamená, že se KFC nehodlá zastavit a plánuje nadále expandovat. Bylo nám prozrazeno, že se v dlouhodobějším horizontu dočkáme 200 restaurací. No, uvidíme!

Proč se KFC těší stále větší oblibě?

Úspěch můžeme KFC přisuzovat v první řadě za opravdu jedinečnou a vynikající chuť smažených křidélek, které si každodenně zákazníci odnášejí v notoricky známých kyblících. Během 25 let přibyly další produkty, jako jsou Twister, Qurrito nebo kuřecí hamburgery mnoha druhů, jejichž nabídka se obměňuje i podle sezóny. V neposlední řadě je to stoupající obliba konzumace kuřecího masa, která je v současnosti více než dvojnásobná v porovnání s rokem 1994. Kuřata jdou v ČR zkrátka na dračku!

Nová služba Objednej&Vyzvedni

Pokud vás už nebaví vyčkávat ve frontě, máte se na co těšit. Čerstvou novinkou v KFC je služba Objednej&Vyzvedni. Jedná se o mobilní aplikaci, s jejíž pomocí si jídlo objednáte a poté v určený čas vyzvednete přímo ve vámi zvolené pobočce. Tato služba bude postupně spuštěna ve všech restauracích.

KFC přejeme mnoho úspěchů do dalších let a našim čtenářům dobrou chuť!