Michelinský kuchař čelí skandálu: Pokrmy prý dochucoval obyčejným bujónem ze „sámošky“

Michelinský kuchař čelí vážnému obvinění: Vegetariánům dával prý do jídel kupovaný kuřecí bujón.

Kuchař oceněný Michelinskou hvězdou Karunesh Khanna připustil, že používal kupovaný kuřecí bujón k dochucování svých věhlasných jídel. A to dokonce i těch vegetariánských. Řekl to u soudu s jedním bývalým zaměstnancem, který dostal padáka poté, co o bujónové praxi informoval nadřízené.