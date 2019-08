Zeman na vozíku i Schillerová na traktůrku. Zemi živitelku navštívilo přes 123 tisíc lidí

Mezinárodní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích, který v úterý skončil, přilákal 123 017 platících návštěvníků, odborníků a hostů. Je to nejvíc od roku 2003, odkdy je výstava šestidenní. Jde o číslo bez dětí do šesti let, které měly vstup zdarma. Na výstavě se od 22. srpna představilo 581 vystavovatelů z 19 zemí. Řekla to mluvčí českobudějovického Výstaviště Michaela Čeňková.