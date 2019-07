„Ksindle,“ uráželi odpůrce Babiše. Ten slíbil novou dálnici do Rakouska do roku 2028

Autor: ČTK, for -

Dálnice D3 z Mezna k hranicím s Rakouskem by měla být hotová v roce 2024. Celá D3 z Prahy k hranicím bude hotová do roku 2028, řekl ve čtvrtek novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). V Netřebicích na Českokrumlovsku řekl, že bude naléhat na Rakousko, aby svou část dálnice dokončilo rovněž v roce 2024. Stavba D3 má přitom řadu kritiků. Ti se vydali vyjádřit svůj názor i ve čtvrtek, kdy Babiše počastovali i nevybíravými výrazy.

V Netřebicích se ve čtvrtek slovně střetli příznivci a odpůrci Babiše, příznivci na premiérovy odpůrce křičeli slova jako „ksindl“. Sedm Babišových odpůrců, kteří přijeli auty, měli transparenty s nápisy Babiše do koše, Všetci kradnú, iba já čerpám či Bagrofert. „Ksindl jeden mizernej,“ reagovala na ně jedna z premiérových příznivkyň. Jiný Babišův podporovatel křičel: „Babišu, do toho, neboj se nikoho!“

Premiér Andrej Babiš (ANO) se přijel podívat na místo, kudy povede D3. Schytal urážky od protestujících. | ČTK

Členové vlády probírali stavbu D3. Italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav, které staví za sedm miliard korun část Hodějovice–Třebonín, se dostalo téměř do třítýdenního zpoždění. Opožděně předkládá realizační dokumentaci. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) kontaktoval italského velvyslance. „Z mého pohledu je nepřijatelné, aby docházelo k jakýmkoli prodlením,“ řekl ministr.

Rakušané zatím vůbec nepřipravují úsek z Rainbachu ke státním hranicím. Na dotaz ČTK to dnes řekla ředitelka jihočeské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková.

Hrušková uvedla, že Rakousko připravuje úsek Freistadt–Nord–Rainbach, ale úsek z Rainbachu k hranicím nepřipravuje. „A když se podíváme, že průměrná doba přípravy na rakouské straně je 11 let, a nepřipravuje se, tak to vypadá, že my tam budeme rychleji,“ řekla Hrušková. Premiér řekl, že o situaci mluvil s českou velvyslankyní. Předpokládá, že nové volby v Rakousku vyhraje Sebastian Kurz, potom s ním bude D3 probírat, „abychom ten úsek Tábor–Linec měli v kuse v roce 2024,“ řekl český premiér.

„Soudruhu Babiši, vyvlastněte Čapí hnízdo.“ Odpůrci D3 pískali na premiéra

Prodlení kvůli administrativě

Stavba dálničního úseku D3 dlouhého 12,5 kilometru Hodějovice–Třebonín, který bude součástí obchvatu Českých Budějovic, by měla být hotova v létě 2022, stejně jako 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné – Staré Hodějovice za 5,28 miliardy korun.

„Na začátku stavby je zhotovitel povinen zpracovat realizační dokumentaci stavby a tu předkládat. Italsko-slovenské sdružení je ve zpoždění v předkládání této dokumentace zhruba u 15 % objemu dokumentace. Proto byli vyzváni, aby urychlili tempo a dokumentaci předložili do jednoho měsíce,“ řekla Hrušková.

Ministr dopravy Kremlík (za ANO) v červnu 2019 při jednání o důvěře vládě | Foto Blesk - Alexandr malachovský

S italskou firmou Salini Impregilo ukončilo spolupráci letos v březnu Slovensko kvůli pomalému postupu stavebních prací na úseku dálnice na severu země, včetně rozestavěného tunelu. Firma tam stavěla v konsorciu se slovenskou společností Dúha, byla dlouhodobě ve skluzu.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Bošilec–Ševětín dlouhý 8,1 kilometru otevřelo ŘSD na konci června. Na jaře 2020 chce stát zprovoznit další část D3 Ševětín–Borek dlouhou 10,6 kilometru s náklady 933,2 milionu bez DPH.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu je 58 kilometrů.