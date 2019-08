Ceny potravin letí nahoru. Prodraží se guláš i „knedlo, vepřo, zelo“

Cibule stojí v obchodech dvojnásobek než loni, o více než polovinu zdražily květák, brambory a zelí. Kromě zeleniny ale spotřebitelé platí více také za vepřové maso, pečivo a těstoviny. Proti loňskému červenci naopak zlevnily máslo, vejce, cukr a ovoce. Vyplývá to z červencových průměrných cen, které zveřejnil Český statistický úřad. Statistici každý měsíc sledují a zveřejňují ceny šesti desítek potravin.

Pokud se ceny všech sledovaných výrobků sečtou jako obsah nákupního košíku, je celkový součet proti loňskému červenci o stokorunu vyšší.

Nejvýraznější nárůst ceny je patrný u cibule. Zákazníci letos o prázdninách platí za kilogram 32,52 koruny, zatímco loni to bylo 15,40 koruny. V červenci přitom cibule zlevnila proti červnu o 6,50 Kč/kg. Květák za rok zdražil o téměř 17 korun na průměrných 41,14 koruny. O více než polovinu jsou letos dražší i brambory a hlávkové zelí.

Ze sledovaných druhů zeleniny zlevnila pouze mrkev. O více než třetinu jsou dražší okurky a papriky, o pětinu podražila rajčata. V návaznosti na toto zdražení je třeba sáhnout hlouběji do peněženky také u nákupu kečupu, nakládaného zelí a sterilovaných okurek.

Zdražuje také vepřové maso a v souvislosti s tím i šunka, sádlo, párky či paštika. Různé druhy vepřového masa, jako je plec, bůček, kýta či krkovice, podražily proti loňsku o čtyř až osm procent, tedy o pět až sedm korun na kilogramu masa. U hovězího masa nepatrně zlevnilo zadní bez kosti, ale nahoru šly ceny pravé svíčkové či předního bez kosti. Dražší jsou i kachny a kapři, naopak cena kuřat nepatrně klesla.

Naproti tomu výraznější zlevnění statistici zaznamenali u ovoce. Jablka jsou levnější o více než třetinu, citrony téměř o pětinu a pomeranče o osm procent. Ze sledovaných druhů ovoce zdražily proti loňskému létu pouze banány, a to o pětinu.

Levněji lidé letos o prázdninách nakupují také máslo, jehož cena loni trhala rekordy. Letos cena pozvolna klesá a v létě stála čtvrtkilová kostka másla v obchodech v průměru zhruba 45 korun. Před rokem to ovšem bylo 53,60 Kč a na rekordních 55,80 koruny přišla loni v říjnu. Podobné je to i u vajec, které lze letos v obchodech pořídit levněji než loni.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy tlak na růst cen potravin nepolevuje a zejména kvůli stále nepříliš příznivému počasí ani nepoleví. „Loňské suché a teplé počasí, které vedlo ke špatné úrodě obilovin či brambor, se sice letos ve stejně kritické podobě neopakuje, avšak zemědělci stále spokojení nejsou. Růst cen potravin tak nadále zrychluje a v příštím roce bude ještě markantnější než letos,“ uvedl minulý týden Kovanda.

Za rychlejším zdražováním masa je podle Kovandy zejména epidemie afrického moru prasat, která se z Asie, zejména Číny, rozšířila také do Evropy a podle něj hrozí rozšíření i do ČR. „V souvislosti s potíráním epidemie je třeba vybíjet ve velkém chovy prasat, což celosvětově snižuje dostupnost vepřového, ale třeba i šunky či sádla. To tlačí cenu vzhůru a nutí spotřebitele nahrazovat vepřové v jídelníčku hovězím či kuřecím, takže ve výsledku, byť mírněji zdražují i tyto druhy mas,“ zmínil.

Průměrné ceny vybraných potravin v obchodech (v Kč):