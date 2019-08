Nedávno spolek Save Food spustil odvoz nesnědeného či jinak nevyužitého jídla z restaurací do zařízení Armády spásy. Sdílená lednice je dalším dílem do skládačky projektů proti plýtvání jídlem.

S podpisem stříbrné SuperStar

Lednici ve slušivém dřevěném plášti najdete u Komunitního centra Lučina na Hlavní třídě.

„Ve zkratce bude fungovat jako místo, kde bude jídlo pro všechny a zadarmo,“ uvedl šéf spolku Gracián Svačina (29).

Jako patronka projektu provoz slavnostně zahájila spolu se členy spolku Eliška Rusková, loňská stříbrná SuperStar. Lednici pokřtila svým podpisem. „Z nabídky stát se patronkou jsem byla nadšená a hned jsem souhlasila,“ řekla.

Má to svá pravidla

Do lednice nemůže dát každý, co chce. Na dvířkách je vyvěšených 12 pravidel pro užívání, které se týkají hlavně toho, co do lednice patří a co ne.

délka: 02:47 Video V Havířově je nově přístupná sdílená lednice, ze které si lidé v nouzi mohou vzít jídlo. Michal Charbulák

„Mohou být balené potraviny i vejce označená datem spotřeby. Může být čerstvé ovoce a zelenina. Může být i balené pečivo, to lze umístit do police nad lednicí,“ řekla Kamila Tiszaiová (33) z týmu Save Food.

Domácí produkty nenoste

„Nepatří tam domácí vyrobené potraviny jako buchty a koláče. Nepatří tam maso a ryby, nepůjde použít mrazák. Jedno z pravidel mluví o tom, že člověk, který si něco vezme, je zodpovědný i za to, co si odnesl a případně snědl,“ dodala Tiszaiová.

Pozná vandala

Lednice je vybavená monitorovací jednotkou, která rozpozná počet „návštěv“ lednice, teplotu a díky GPS i kde se zrovna nachází. „To zabrání případné krádeži,“ podotkla Kamila Tiszaiová.

Jednotka dokonce pozná, je-li na lednici pácháno nějaké násilí. Monitoruje silné otřesy a údery a je napojena na Pult centrální ochrany Městské policie.

Dejte tomu šanci

Lednice má i své kritiky. Poukazují na hygienické problémy s nepatřičným jídlem, které se v lednici může objevit, i na nepřizpůsobivé lidi, které bude lákat jídlo zdarma.

„Projekt jsme připravovali dlouho ve spolupráci s představiteli města. Lednici budeme neustále kontrolovat a je i vzdáleně monitorována. V týmu máme člověka, který pracuje jako hygienik,“ řekl Gracián Svačina.

„Vyhradili jsme si zkušební měsíc, po kterém provoz vyhodnotíme. Proto všechny prosím, dejte nám nejprve šanci to zkusit,“ uzavřel Svačina.