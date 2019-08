„Ozářené“ jídlo: Odpůrci mluví o rakovině, ionizace potraviny ale chrání

S velice speciálními potravinami se Češi můžou setkat v supermarketech. Vybrané pochutiny jsou ionizované, a k tomu se používá radioaktivní rentgenové záření. To příliš velkou důvěru nevzbuzuje a i nejrůznější konspirátoři dávají metodu do souvislosti s rakovinou. Pravda je ale taková, že ionizace brání tomu, aby se v potravinách šířily nebezpečné mikroorganismy. Potravinářský průmysl by se bez ní dnes jen stěží obešel.