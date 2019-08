UPC se mění na Vodafone, lidé jsou zmatení. Co změna znamená?

„Budu mít nějaké výhody, pokud máme celá rodina tarify od Vodafone a internet s TV od UPC?“ Dotazů, jako jsou tyto, jsou plné sociální sítě. Mezi zákazníky UPC panuje nejistota, přeci jen spadnou pod Vodafone tak trochu nedobrovolně. A hlavně nevědí, jak to ovlivní služby, které využívají.

„Jak to bude se stávajícími smlouvami? Každý člověk má jinou, má jiné kombinace služeb, které aktuálně ani nenabízíte, a za jiné ceny. Zůstane to tak všem? Jak víme, že se ceny nebudou zvyšovat?“ ptá se například Matouš Veselý.

Podle Marka Steigera, mluvčího společnosti Vodafone, je pravda, že dotazů chodí hodně. „Po oznámení, že UPC patří pod Vodafone, se na nás zejména prostřednictvím sociálních sítí obrátilo několik desítek zákazníků. Zajímali se především o to, co se pro ně aktuálně mění či zda pro ně máme novou nabídku, která by spojovala produkty obou společností,“ sdělil pro Blesk Zprávy.

Pobočky UPC ještě fungují

Vodafone proto zřídil speciální stránku, kde se lidé dočtou odpovědi na nejčastější otázky. I na tu nejdůležitější – jaké výhody sloučení společností zákazníkům přinese. Operátor zde především vyzdvihuje, že si s UPC nekonkuruje, ale naopak se jejich nabídka doplňuje. „Vodafone doposud nabízel své služby především na mobilním trhu, kde UPC nepůsobí. UPC je aktivní především v oblasti pevného připojení. Díky spojení obou společností budeme moct zákazníkům nabízet širší škálu služeb,“ vysvětluje firma.

UPC v Česku končí. Kabelovka i internet se Čechům změní na Vodafone

Konkrétní znění nabídek ale stále není známé. Zákazníci tak podle Vodafone zatím nic řešit nemusí. „Okamžikem koupě ještě nedochází k žádným změnám. Současné podmínky služeb, které máte uzavřeny ve smlouvě s Vodafonem nebo s UPC, se nemění. Stejně tak se na Vodafone nebo UPC můžete obracet, jak jste byli zvyklí. O případných změnách vás budeme včas informovat,“ slíbil operátor.

Podobně hovoří Steiger. „V tuto chvíli ještě k žádným změnám nedochází, s novinkami v nabídce však počítáme a brzy je zákazníkům představíme,“ uvedl. Podle informací Blesk Zpráv bude více informací dostupných ještě letos.

Změna se týká statisíců lidí

Pohlcení UPC probíhá v rámci větší transakce. Vodafone odkoupil středoevropská aktiva firmy Liberty Global, pod kterou česká pobočka UPC patří. Obchod vyšel na 19 miliard eur (490 miliard korun) a byl tak velký, že jej musela přezkoumat Evropská komise kvůli ochraně hospodářské soutěže. Žádné problémy však neznamenala a celé převzetí dostalo v červenci zelenou. Součástí akvizice není slovenská UPC.

Sloučení obou firem bylo oficiálně dokončeno 1. srpna. Česká UPC dostala nové jednatele, kteří působí právě ve vedení Vodafone, a dosavadní ředitel firmy Martin Miller odešel do pozadí. Při oznámení zprávy uvedl, že to hlavní, co UPC do Vodafone přináší, je přístup k optickým sítím.

Ty budou mít s ohledem na budoucnost velký význam. Umožňují totiž rozvoj digitalizace včetně umělé inteligence, internetu věcí nebo robotizace. Jsou navíc nezbytným předpokladem pro rozvoj technologie 5G, jejíž infrastruktura se bude v Česku teprve budovat.

UPC má aktuálně v tuzemsku 1,5 milionu zákazníků. Půl milionu lidí využívá jeho vysokorychlostní pevný internet, další půl milion kabelovou televizí a zbytek pevnou telefonní linku. Služby Vodafone v zemi využívá 3,9 milionu lidí, část zákazníků se mezi společnostmi kryje. V budoucnu bude možné u operátora pořídit balíčky služeb, které budou kombinovat mobilní, televizní a internetové připojení.